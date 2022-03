Dokumenty odhalují vnitřní spory NASA ohledně přejmenování Webbova teleskopu

Zde zobrazený vesmírný dalekohled Jamese Webba, zabalený pro odeslání na místo startu v loňském roce, byl navržen k průzkumu raného vesmíru.Kredit: Chris Gunn/NASA

Získané interní dokumenty NASA Příroda Odhaluje nové podrobnosti o Agenturní šetření v loňském roce zda přejmenovat průkopnický vesmírný teleskop Jamese Webba (JWST). Skupina astronomů vedla komunitní petici za změnu názvu, která tvrdila, že stejnojmenný dalekohled, bývalý šéf NASA James Webb, se během své kariéry ve vládě USA podílel na pronásledování a propouštění gayů a lesbických federálních zaměstnanců. 50. léta 20. století. a 1960.

v září, NASA oznámila, že nebude měnit název Z dalekohledu, protože nemá žádné důkazy na podporu tvrzení. Kontroverzní agentura ale nezveřejnila zprávu shrnující její vyšetřování nebo rozhodování.

Získané interní dokumenty Příroda Další prostřednictvím žádostí o svobodu informací (FOI) ukazují, že při rozhodování si agentura byla vědoma rozhodnutí o odvolání z roku 1969, které naznačovalo, že v NASA bylo obvyklé oddělovat lidi kvůli podezření z jejich sexuální orientace. Případ se týkal bývalého zaměstnance NASA, který byl propuštěn v roce 1963, protože si dozorci mysleli, že je gay. To bylo, když Webb vedl agenturu.

Úřadující hlavní historik NASA Brian Odom říká, že v archivech NASA nenašel žádné informace, které by naznačovaly, že vyhoštění lidí kvůli jejich sexuální orientaci bylo za Webba agenturní politikou. On a smluvní historik, který nebyl identifikován, brzy navštíví další historické archivy, aby se dále podívali do Webbovy historie. Tyto archivy byly uzavřeny kvůli pandemii COVID-19, ale budou znovu otevřeny v příštích několika týdnech. Odom říká, že bude sdílet informace o tom, co historici našli, s astronomickou komunitou.

Ale nové dokumenty FOI vrhají světlo na to, jak se NASA na věc dosud dívala. E-mailová korespondence „vykresluje ostrý obraz toho, jak astronomové mimo LGBTQ+ komunitu odmítají zkušenosti svých gay kolegů, a jasně ukazuje, že diskriminace gayů stále existuje a je dnes v astronomii zdravá,“ říkají čtyři astronomové, kteří vedli komunitu. petice. Jsou to Lucian Woukekes v Adlerově planetáriu v Chicagu, Illinois. Chanda Prescod-Weinstein z University of New Hampshire v Durhamu; Brian Nord z Fermi National Accelerator Laboratory v Batavia, Illinois; a Sarah Tuttle na University of Washington v Seattlu.

vlivná agentura

Webb řídil NASA v letech 1961 až 1968, kdy byl program Apollo na vyslání astronautů na Měsíc v rozkvětu. Zemřel v roce 1992. Další bývalý administrátor NASA, Sean O’Keefe, pojmenoval teleskop po Webbovi v roce 2002 jako uznání jeho vedení ve vládě a jeho odhodlání učinit vědu nezbytnou součástí agentury. „Nebýt jeho vedení, nedostali bychom se na Měsíc, když jsme to udělali v roce 1969,“ říká Barbara Webb, zeť Jamese Webba. „A dalekohled je úžasný nástroj a největší vědecký a inženýrský nástroj, jaký byl kdy vytvořen – tak vhodný, že je po něm pojmenován.“

Barbara Webb říká, že její rodina nevěří, že James Webb někoho diskriminoval. „Nemyslím si, že říkat, že je bigotní, je v žádném případě přesné,“ říká. „Byl upřímnější než kdokoli, koho jsem kdy poznal.“

Někteří astronomové tvrdili, že bez ohledu na Webbovo osobní přesvědčení měl být dalekohled přejmenován, protože byl vysoce postaveným úředníkem – a měl tedy vliv – v době, kdy federální vláda USA systematicky identifikovala a propouštěla ​​zaměstnance kvůli podezření z homosexuality. Toto historické období, známé jako Lavender Scare, začalo na americkém ministerstvu zahraničí kolem roku 1950, kdy tam byl Webb druhým úředníkem.



James Webb byl šéfem NASA v letech 1961 až 1968.Kredit: Bettmann/Getty

Kontroverze ve vztazích Širší rozhovory O důsledcích pojmenování budov, kosmických lodí a dalších věcí po lidech nebo konceptech, které mají složitou historii. Zahájeno v prosinciJWST v hodnotě 10 miliard USD je historická observatoř podporovaná NASA a také evropskými a kanadskými kosmickými agenturami. Dalekohled, který by měl uskutečnit svá první vědecká pozorování nejpozději v červnu, je určen pro Pohled na galaxie poblíž úsvitu dějin a prozkoumat další vesmírné hranice. Jeho jméno bude v nadcházejících letech dominovat astronomickým publikacím.

Současný administrátor NASA Bill Nelson se rozhodl jméno ponechat. Další prohlášení neučinil.

znepokojivé výsledky

Nové dokumenty FOI jsou jen částečným pohledem do rozhodovacího procesu NASA (viz PDF v doplňkových informacích níže; Příroda Kromě redigovaných podrobností o bývalém stážistovi v NASA pro zachování soukromí osoby). Zahrnuje korespondenci mezi zaměstnanci NASA o vyšetřování Webba od 1. ledna do 13. října loňského roku. Příroda Požádala, protože agentura v září zveřejnila o jejím rozhodnutí málo podrobností.

Ačkoli dokumenty odhalují, že klíčová rozhodnutí byla přijímána na schůzkách, nikoli prostřednictvím e-mailu, stále ukazují, že představitelé agentury zápasí s tím, jak prošetřit obvinění a kontrolovat veřejné zprávy o sporu. Již v dubnu 2021 externí výzkumník oznámil verzi soudního rozhodnutí z roku 1969 představitelům NASA. To bylo uvedeno v případě Clifforda Nortona, který se odvolal proti svému vyloučení z NASA za „nemorální, neslušné a hanebné chování“. V rozhodnutí hlavní soudce napsal, že osoba, která Nortona propustila, řekla, že je dobrý zaměstnanec, a zeptala se, zda existuje způsob, jak ho udržet v podnikání. Kdo se s ním v personální kanceláři poradil, řekl mu, že je „v rámci agentury zvykem“ propouštět lidi za „homosexuální chování“.

„Myslím, že vás tento odstavec znepokojuje,“ napsal externí výzkumník Ericu Smithovi, programátorovi JWST z NASA ve Washingtonu, DC. „Fráze ‚vlastní v rámci agentury‘ zní opravdu špatně.“

„To ukazuje, že NASA se rozhodla, že vyloučení homosexuálních zaměstnanců bude její politikou. Během Webbova působení ve funkci administrátora měli na výběr, zda tuto politiku nastavit nebo změnit,“ říká bílá kniha připravená v rámci NASA, která byla popsána jako nezáměrná pro veřejné zveřejnění. .

Také v dubnu e-maily ukázaly, že Paul Hertz, šéf astrofyzické divize NASA, kontaktoval více než tucet členů astrofyzické komunity a požádal o jejich názory na možnou změnu názvu dalekohledu. „Nikdo neřekl, že by byl zklamaný, kdybychom jméno nezměnili,“ napsal Hertz svému manažerovi. Žádný z nich však nebyl známým členem LGBT+ komunity, napsal Hertz.

Když jsem se na to předtím zeptal PřírodaHertz uvedl, že o tomto problému vedl mnoho rozhovorů s „členy z mnoha komunit, včetně LGBTQ+“.

Neexistuje žádné odůvodnění

V říjnu, poté, co NASA oznámila, že nepřejmenuje dalekohled, Hertz shrnul reakci komunity v e-mailu jinému zaměstnanci NASA: „Problémem pro většinu astrofyzické komunity není samotné rozhodnutí, ale nedostatek odůvodnění k vysvětlení. proč je to rozhodnutí.“ (Pro některé lidi je problémem rozhodnutí.)“ Poznamenal také, že NASA toto rozhodnutí nekomunikovala široce, ale spíše poslala Nelsonovo prohlášení o jedné větě e-mailem malé skupině zpravodajských kanálů, včetně Příroda. „Toto není druh transparentního procesu, který dává vnější komunitě důvěru,“ napsal.

Walkowicz a jejich kolegové jdou mnohem dále. „Je to medvědí služba od komunity, které jsme věnovali tolik času a jsme z toho nadšení,“ říkají.

V listopadu Astrophysical Advisory Committee, skupina nezávislých výzkumníků, kteří radí NASA, Požádal Hertze o písemnou zprávu o rozhodnutí NASA. „Odůvodnění a interpretace poskytnuté agenturou byly zcela nedostatečné, neprůhledné a neinformační ve vztahu k rozhodnutí o nomenklatuře sdělené astronomické komunitě a dalším zainteresovaným stranám v souvislosti s vesmírným teleskopem Jamese Webba,“ napsal panel. Takovou zprávu zatím nedostala.

Na svých webových stránkách a jinde NASA uvádí, že podporuje rozmanitost, rovnost, začlenění a dostupnost. „NASA je plně odhodlána plně zapojit a posílit širokou škálu lidí, organizací, schopností a prostředků, protože víme, že to nám nejlépe umožňuje oslovit každého a vše, co potřebujeme k co nejlepšímu plnění našich misí.“ Politika států.

Zveřejnění rozhodnutí NASA o JWST přichází v době rostoucího znepokojení nad tím, jak agentura řeší otázky identity. Začátkem tohoto měsíce zaměstnanci Goddardova střediska kosmických letů agentury v Greenbeltu v Marylandu Bylo jim řečeno, že už nebudou moci zařazovat zájmena, jako je ona/on nebo oni/oni, v jejich zobrazovaných jménech v počítačových systémech agentury. Poté, co byl tento krok diskutován na Redditu a astronomická komunita reagovala negativně na jiných sociálních platformách, NASA vydala prohlášení Zaměstnanci mohou pokračovat Chcete-li zahrnout zájmena do bloků podpisů e-mailů.