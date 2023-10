Podívejte se na finální mapu světa pro The Lord of the Rings: Return to Moria

Pokud sledujete nadcházející hru o přežití od vývojáře Free Range Games, která se odehrává v ikonickém vesmíru JRR Tolkiena, The Lord of the Rings: Return to Moria, pravděpodobně jste zachytili první pohled na její mapu světa.

To však nebylo konečné. A teď, Hra na detektiva Vůbec první pohled na finální mapu Return to Moria, v úplných detailech, stejně jako dvě různé verze, lze sdílet výhradně. V galerii níže najdete finální mapu v angličtině, druhou v angličtině s poznámkami a třetí v runové abecedě z Pána prstenů.

Zde je náš první pohled na konečnou mapu světa v The Lord of the Rings: Return to Moria:

Kromě tohoto exkluzivního náhledu herních map, Hra na detektiva Chatujte s uměleckým ředitelem Return to Moria o hře, jejích vizuálech, těchto mapách a dalších. Užívat si!

Hra Detektiv Wesley LeBlanc: Doly Moorea jsou velmi známé. Dokonce i pro fanoušky, kteří nejsou LOTR, si myslím, že poznají „The Mines of Moria“ z filmů, memů atd. Zajímalo by mě, co bylo první: Mines of Moria jako prostředí nebo hra o přežití na budování základny? Ovlivnilo jedno druhé?

Free Range Games, The Lord of the Rings: Return to Moriah Art Director Bradley Fulton:

Od začátku tohoto projektu víme, že hra bude kooperativní multiplayerová survival hra odehrávající se někde ve Středozemi. Velmi rychle jsme získali myšlenku, že trpaslíci jsou hlavními postavami – ze všech ras v Tolkienově světě se k nim přirozeně hodili. Jako pilní a pracovití lidé dobře zapadají do hry zaměřené na těžbu, crafting a budování. S každým kooperativním multiplayerovým zážitkem při pobíhání s přáteli je také jistá dávka praštěné zábavy, a nechtěli jsme, aby to vypadalo v rozporu s vašimi postavami. Přestože mají za sebou docela tragickou historii, o trpasličích lidech je známo, že jsou občas trochu hluční, takže to bylo také vhodné.

Jakmile jsme se usadili u trpaslíků, Moria ve čtvrtém věku okamžitě vyskočila jako perfektní prostředí. V mnoha ohledech jsou Mines of Moria původním procházením dungeonu. Návrat k inspiraci pro tolik fantasy tropů byla příležitost, která byla příliš velká na to, aby se nechala propásnout, a její zasazení do Čtvrtého věku nabízí hráčům způsob, jak přispět k milovanému prostředí. Víme, co se děje v Morii až do událostí z knih, a v dodatcích se dozvídáme, jak Moriin příběh nakonec skončí, ale vše mezi tím je záhadou. Nastavením The Lord of the Rings: Return to Moria v tomto časovém rámci zajišťujeme, že hráči nebudou přesně vědět, co by mohli najít, a jejich akce mohou pomoci zaplnit některé z těchto mezer.

Jak byly tyto mapy navrženy? Ve stejném duchu, jaké to bylo stavět hru v tomto slavném vesmíru? Představuji si, že vytvoření čehokoli nového pro jednu z nejpopulárnějších fantasy sérií na světě je náročné i vzrušující.

Fulton: Nejuspokojivější věcí na práci v tomto vesmíru je způsob, jakým tvoří společný tvůrčí jazyk. Proces vytváření zcela originálního prostředí může být někdy náročný, protože tým formuluje vizi z různých pohledů, které nemusí být vždy harmonické. Náš tým naopak od začátku sršel kreativní energií. Všichni byli tak nadšení z možnosti pracovat v tomto vesmíru a přinesli si s sebou všechny své znalosti o tomto místě. Nemusíte vysvětlovat, co je to trpaslík nebo ork – místo toho můžete tento čas strávit řešením jemných rozdílů mezi trpasličími nebo orkskými kmeny a tím, jak to může mít dopad na jejich vizuální styl nebo vyprávění.

Toto bylo přeneseno do mapy. Umělec, se kterým jsme spolupracovali, měl hluboké znalosti Středozemě, takže zadání potřebovalo pouze k definování našich cílů. Chtěli jsme, aby mapa působila jako ručně vyrobený artefakt světa, ze kterého pochází, nakreslený trpaslíky pomocí nástrojů a znalostí světa, které měli. Vzhledem k tomu, že náš ilustrátor dobře znal nastavení, zbytek obsahu přišel přirozeně.

Můžete mi říct něco o generování procedur a o tom, jak tým usiluje o to, aby byl každý „běh“ zábavný a jedinečný?

Fulton: Jako prostředí pro procedurální hru představuje Moria několik zajímavých technických výzev. Věděli jsme, že hra bude obsahovat velké množství jedinečných památek, z nichž mnohé budou hráčům docela známé. Další lokace jsou naznačeny Tolkienem, ale ve skutečnosti nejsou zobrazeny ve vyprávění. Tato místa by měla být uspořádána v pořadí od západu k východu, které vyhovuje struktuře hráčovy cesty, ale neměla by být pevně daná v prostoru, aby cesta přes ně byla pokaždé stejná. To se ukazuje být složitější, než se zdá.

V tomto rámci však existuje několik vrstev hraní odvozených z náhodného semene. Hlavní zdroje, události a výzvy nejsou uspořádány přesně stejným způsobem. Především jsme se chtěli ujistit, že i když dokončíte hlavní příběh, když navštívíte svět přítele, bude dostatečně odlišný, aby vaše zkoumání zůstalo čerstvé.

Viděli jsme zmínku o Gimlim – jsou nějaké další známé tváře nebo jména, která by fanoušci LOTR mohli ve hře poznat?

Fulton: Ještě před událostmi trilogie bylo známo, že někteří členové Společenstva se vydali do Dlouhé temnoty Morie. Zatím mohu říci jen to, že možná zanechali nějaké známky své smrti.

Kromě toho má Moria také mnoho tajemství trpasličího lidu. Balinova cesta odsouzená k záhubě zanechala stopy v temných síních a králové z Durinova rodu hrají v příběhu prominentní místo.

Můžeš mi říct něco o boji a jak funguje a hraje se?

Fulton: Jedním z našich základních principů designu je, že síla trpaslíků pochází z řemesla. Chtěli jsme zajistit, aby snaha hráčů navrhnout výkonnější vybavení vedla k jejich úspěchu v přežití, včetně boje. Za tímto účelem jsme tvrdě pracovali na tom, aby základy boje jako uhýbání, blokování, útočení atd. byly uspokojivé. S rostoucí výzvou však musí hráči více přemýšlet o výběru zbraní a způsobů, jak je upgradovat, aby vyřešili různé problémy, které představuje každý nový nepřítel.

Kde se v časové ose LOTR odehrává Návrat do Morie?

Fulton: The Lord of the Rings: Return to Moria se odehrává asi 50 let po událostech trilogie a porážce Saurona. Na úsvitu Čtvrtého věku se Středozem začala uzdravovat, ale v některých temných koutech světa stále číhají stíny.

Pro nezasvěcené je The Lord of the Rings: Return to Moria hra zaměřená na přežití zasazená do čtvrtého věku Středozemě. Hráči, povoláni do Mlžných hor lordem Gimli Lockbearerem, ovládají skupinu trpaslíků, kteří mají za úkol získat ztracenou kořist v jejich trpasličí domovině, Morii. Tento svět je procedurálně generován a lze jej procházet samostatně nebo online až s osmi hráči.

The Lord of the Rings: Return to Moria vyjde na PC (prostřednictvím Epic Games Store) 24. října. Verze pro PS5 bude spuštěna 5. prosince a verze pro Xbox je naplánována na vydání někdy na začátku roku 2024.

[Editor’s Note: This article was updated to clarify the release dates for the game’s various versions]