Vyhlídky Coyotes mají šanci zazářit ve rvačce na ledě Gila River Arena s fanoušky

Janis Moser, obránce nováčka Arizony Coyotes Obránce Janis Moser v kursu na šance vstřelil v pondělí večer při rvačce týmu gól z pokutového kopu. Arizonská republika

Dva hráči, dvojice fanoušků Arizony Coyotes, se přišli podívat, v prvním kole 2021 Dylan Guenter a britská senzace Liam Kirk, nezklamali pondělní večer při potenciální rvačce týmu v Gila River Arena.

Oba stříleli góly z pokutových kopů, přičemž Kirkův tým po dvou dobách hry a penaltovém rozstřelu vyhrál na blízko 3: 2. Poslední noc rozvojového tábora Coyotes Horizons měla spoustu dalších zajímavostí.

„Když jsi venku, moc se ti to nelíbí,“ odpověděl Gunter na otázku, zda pociťuje jakýkoli tlak na skórování vzhledem ke svému postavení vysoce žádoucího výběru v prvním kole. „Jsi prostě soustředěný a propojený, snažíš se dát gól a jako trénink znáš spoustu tahů a myslím, že to je krok, ke kterému se chystám.“

Párování obránců mezi Ty Embersonem a Janis Moserem ukázalo něco z chemie, kterou společně vytvořili za posledních pět dní. Emberson, který v minulé sezóně krátce působil v AHL Tucson, a Moser, švýcarský reprezentant přijatý ve druhém kole, vypadali dobře jako oboustranní obránci, kteří by mohli poskytnout nějaké bodování.

Oba mají smlouvy na tři roky na vstup. V pondělí večer skóroval z penalty Moser, který má bohaté zkušenosti jak v mezinárodním měřítku, tak ve švýcarské lize.

„V mezinárodním měřítku je to jen silnější hra, také fyzicky,“ řekl Moser. „Pomohlo mi to. Je to trochu novinka. Ale když to opravdu cítíš, opravdu to pomáhá.“

Brankáři byli silní, přičemž čtyři, kteří hráli dobře, zachránili alespoň jednou. David Tindyk a Anson Thornton byli na jedné straně a Karel Wimilka a Michael Simpson na straně druhé.

Pětadvacetiletá Vemelka z České republiky zastavila útočníka Bennetta MacArthura zblízka. MacArthur, 20letý Kanaďan, který přijel do tábora na amatérské zkoušce, byl tvrdě zasažen, ale zápas neopustil a mezi svými střelami ve hře měl penaltový rozstřel.

Obránce Vladislav Provolnev vynikal vysokorychlostní střelbou a fyzickou hrou. Šestadvacetiletý hráč je dalším obousměrným hráčem, který v minulé sezóně působil v ruské KHL a který Coyotes podepsal jako volný hráč v základní části roku 2021.

V první třetině zasadil drtivou ránu blízko středu ledu.

Vzhledem k jeho zkušenostem z Ruska se Provolnev mohl rozhodnout, že na juniorský tábor nepřijde. To se neztratilo na asistentovi trenéra Tucsona Roadrunners Steva Botvina, který v pondělí řídil z lavičky jeden z týmů.

„Chtěl být toho součástí,” řekl Botvin. „Myslím, že je to člověk, který chce přijít a udělat dojem.” “Chtěl se dozvědět, jaké to bylo v Severní Americe. Takže byl velmi připraven. Rádi byste viděli takovou situaci.”

„Teď to bude pohodlnější.“

Další hráč amatérských zkušeností Noah Luan vstřelil gól. Dvacetiletý mladík z Nového Skotska získal hlavní cenu Quebec Junior Hockey jako nejlepší defenzivní hráč.

„O tom tenhle tábor opravdu byl, základy a základy, abych tak řekl,“ řekl Botvin. „Budování těchto vztahů. Mluvili jsme o základech. Vytvoření kultury a schopnost udělat ty první kroky společně je pro ně také velmi důležité.“

Guentherovým cílem penaltového rozstřelu byla raketa. Osmnáctiletý forvard si letos zahraje turnaj Rookie Faceoff pořádaný Coyotes při hledání vyhlídek šesti týmů NHL.

„Je dobré si namočit nohy a vyzkoušet tempo,“ řekl Gunter. “Ale tím jsem si už určitě prošel a evidentně jsem také dlouho nehrál žádnou hru. Ale myslím, že to byla skvělá věc, kterou jsem tady mohl udělat.”

Reiss Vitelli, útočník, který nedávno hrál ve Western Hockey League prince Alberta, otevřel skóre rvačkou pozdě v první třetině.

Spojte se s Jose Romero na [email protected]. Najdete ho na Twitteru na Vložte tweet