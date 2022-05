Náhodně: V Retro Studios nebylo mnoho „nadšeno“ prací na Mario Kart 7

V tuto chvíli je všeobecně známo, že Retro Studios jsou známá Metroid Prime Seriál a oživení Země Donkey Kong – Přijato společností Nintendo, aby pomohlo s vývojem verze 3DS Mario Kart 7. Vývojář právě dokončil práci Donkey Kong Country je zpět A podle environmentálního umělce Teda Andersona, málokdo se příliš pustil do práce na hře Mario Kart.

Promluvte si s youtubery Kimmy mluvíAnderson zmínil, že tým byl původně přizván, aby pomohl Nintendu projet cílovou čárou, ale nakonec vytvořil celé tratě, z nichž někteří členové zjevně nebyli „příliš nadšeni“:

„Nejprve si myslím, že jsme jim měli pomoci dokončit věci a pomoci jim projet cílovou čárou. Skončili jsme tam, kde jsme nakonec udělali víc; skončili jsme tak, že jsme udělali celé skladby od nuly. Bylo to docela zábavné, protože zpočátku Pamatuji si, že velká část týmu z toho nebyla tak nějak nadšená, ale já jsem byl nadšený, říkal jsem si ‚To bude cool.‘ Všichni říkali ‚Dobře, myslím, že to uděláme‘ , a já se ptám: „O čem to mluvíš? Uděláme hru Mario Kart pro 3DS – wow!“