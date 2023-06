Dokončení Roller Coaster Tycoon bude trvat 100 milionů let

Možná si myslíte, že jste zruční Roller Coaster Tycoon hráč. Pravděpodobně jste vybudovali desítky nebo dokonce stovky zcela výnosných zahrad. Nebo možná porazíte každý vestavěný scénář desítkykrát. Ale vaše dovednosti vám nepomohou s novou mapou navrženou tak, aby její dokončení trvalo miliony let.

vyšlo v roce 2002, Roller Coaster Tycoon 2 je populární tvůrce počítačových herních parků, který dodnes aktivně hraje a upravuje mnoho hráčů. Jedním z takových hráčů je populární YouTuber Marcel Vos, který rád experimentuje s původní 20 let starou verzí hry a jejím moderním, open-source portem. Začátkem tohoto roku, Vos Cesta digitální zábavy, která trvá po celý vesmír. Nyní je jeho poslední inovací RCT2 Výzva, jejíž dokončení bude trvat 100 milionů let.

Scénář 100 milionů let

„100 000 Millennium Mines Park“ je Vossovo nové jméno RCT2 Scénář, který se navenek zdá být velmi jednoduchý. Začnete s několika jízdami a velmi snadným cílem: vytvořit zábavní park v hodnotě 1 000 $ a splatit svůj bankovní úvěr. To je velmi snadný úkol pro každého, dokonce i pro lidi, kteří to nikdy předtím nehráli RCT2Může být dokončen za hodinu nebo méně. Tento lstivý vlastní skript – který nepoužívá žádné mody – však skrývá některá tajemství.

proč tomu tak je Roller Coaster Tycoon 2 Dokončení mapy trvá dlouho

Prvním špatným tajemstvím je, že mapu začínáte s velkým dluhem a bance dlužíte více než 214 milionů dolarů. Nejen, že je to hodně peněz na splacení, ale také to znamená, že v parku nemůžete nic postavit, protože nemáte žádné peníze na stavbu. I když všechno prodáte, stále máte dluhy v řádu stovek milionů dolarů, které musíte splatit.

Dalším skrytým klenotem jsou dvě jízdy, které, jak se zdá, přinášejí peníze od návštěvníků parku. to je lež. Tyto jízdy ve skutečnosti nejsou spojeny s fairwayemi, což znamená, že nikdo v parku nemá přístup k jízdám.

Posledním a největším tajemstvím je, kam vede třetí jízda v tomto parku, horská dráha, jakmile trať vstoupí na svahy. To je místo, kde Vos odhaluje obří vír dráhy horské dráhy, téměř celá také plochá. Proto se cestující v jediném autě pohybují tímto obrovským labyrintem velmi pomalu.

Snímek obrazovky : Marcel Voss / Atari / Kotaku

Jakmile dorazí na konec, horská dráha nemá dostatečnou rychlost, aby se vrátila na začátek jízdy, protože čekají další hosté. Místo toho se prázdný vozík kutálí dozadu 8krát pomaleji než se pohybuje dopředu. Celková cesta trvá přibližně 1 820 let ve hře, což odpovídá přibližně 70 dnům ve skutečném světě. A protože je tato jízda příšerná, můžete si účtovat pouze 40 centů za jízdu. Pamatujte, že musíte zaplatit více než 200 milionů dolarů. Asi vidíte, jak dlouho to bude trvat.

Dokončení tohoto scénáře – za předpokladu, že nebudete podvádět nebo nebudete používat mody k urychlení věcí – by zabralo více než 960 bilionů herních let, což znamená 10 011 719 let v reálném životě. Je třeba také poznamenat, že tento skript lze hrát pouze v OpenRCT2moderní port hry, který opravuje některé závady v původním vydání, které se mohou vyskytnout, když jsou čísla jako dlužné peníze a roky příliš velké.

A i když používáte OpenRCT2Akcelerátory a jejich modifikace, aby urychlily čas 1000krát rychleji než normálně, budete stále potřebovat téměř 100 000 let k dokončení tohoto děsivého scénáře. Pokud si s tím chcete pohrát, Vos to má odběratel 100 000 Millennium Mines Park online, kde si kdokoli může stáhnout a hrát. Další zprávy, jsem rád, že Marcel Vos není skutečný bůh se superschopnostmi, protože bychom byli všichni v háji.