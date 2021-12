David Moyes se připojuje k Thomasi Suzkovi po 18zápasovém gólovém suchu české hvězdy za West Ham

David Moyes, který uznal, že český záložník ještě nedosáhl výšin, kterých dosáhl v minulé sezóně za West Ham, obdržel další telefonáty od Tomáše Suzka.

Ve své první kompletní sezóně v dresu Hammers vstřelil Suzek deset gólů ve 38 zápasech Premier League, ale v této sezóně dal zatím jen jeden gól, přičemž jeden gól vzešel z penalty Michaela Antonia, který zmeškal úvodní den kampaně. .

Přestože přiznal, že byl v minulé sezóně „trochu dole“, záložník doufá, že se brzy vrátí na své nejlepší místo a sezónu zakončí s čísly podobnými jako v sezóně 2020-21.

„Jo, chci od něj mnohem víc, ale se dvěma výsledky VAR se oba dostali do ofsajdu, odrazil brankáře a on dal gól a oni jsou vyřazeni, takže si myslím, že jsou velmi těsné,“ řekl Moyes. . „Před pár týdny se trefil hlavou, myslel jsem, že se měl trefit, ale netrefil se, ale tentokrát prosinec postupuje góly, pomohlo nám to, trochu nás to přitáhlo.

„Ale myslím, že Tom by stále dosáhl svého cíle do konce sezóny. Do konce sezóny bychom od Toma vstřelili více gólů.“

Moyes poukázal na změnu ve stylu hry West Hamu a Declan Rice hraje o něco lépe než v minulé sezóně.

„Naše hra se také trochu změnila,“ dodal manažer. „Procházíme trochu náročnějším budováním a budováním a Tom je do toho zapleten více než do toho. [it into] Někdy k dispozici na konci krabice a věcí. Musíme se tedy snažit a těžit z obojího. Měli bychom se pokusit zapojit do jeho budování, ale také se ho pokusit dovést až na konec ukřižování, které tam vždy není. [been] Případ. Zpráva, se kterou jsem přišel, byla, že jsem nevěděl, zda jsou naše dodávky v krabici dost dobré na to, aby byly ze širokých oblastí. U křížků hledám nejlepší kvalitu. Vyberte lidi v poli.“





Souček je klíčovým hráčem klubu i země a Moyes označil často nevídanou práci na míči za pozitivní na jeho hře.

„Je to kluk, který hraje Euro, hraje každý zápas za Česko, hraje za nás každý zápas, relaxujeme, jak jen to jde, je to kluk, který přišel se dvěma českými kluky. Trochu přemýšlí kousků jeho hry, ale celkově je pro nás přínosem.

„Práce, kterou odvádí, záchranářské pole kolem hřiště je úžasné, to, co opravdu dělá, je úžasné, a mnoho z nich není vidět, mnoho není vidět. Ale čeho si všimli, byly jeho góly a já jsem viděl. Důvod, proč byl vyloučen.“

Souček není jediným Moyesem, který chce, aby Moyes po nedávném gólovém suchu řídil své útočníky, aby dávali míč za síť.

„Myslím si, že musí ukázat více kvality v různých časech, ať už jde o konec, ať už je to otázka nebo jestli zvolí správnou přihrávku ve správnou chvíli,“ řekl Moyes. Fotbal.Londýn.

„Některé naše loňské protiútoky byly svým tempem zničující, ale letos jsme tolik příležitostí neměli. Týmy mohou být trochu ostražité. [of us] To znamená, že chceme více situací V1, kde můžeme získat lidi nebo být kreativnější.“