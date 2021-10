Diagnostika zlomeného srdce na vzestupu ve Spojených státech: studie

Vědci zjistili, že srdce se lámou stále častěji.

Podle nové studie zveřejněné ve středu je život ohrožující zdravotní stav známý jako syndrom zlomeného srdce hlášen stále častěji Journal of the American Heart Association.

Dočasný stav, známý také jako takotsubo srdeční svalZpůsobuje náhlé oslabení srdečního svalu a obvykle k němu dochází po období intenzivního emočního nebo fyzického stresu. I když je to potenciálně život ohrožující, většina lidí se do dvou měsíců uzdraví.

Znepokojující studie zveřejněná ve středu zjistila, že muži i ženy v posledních letech stále častěji zvyšují svůj syndrom zlomeného srdce, přičemž největší nárůst zaznamenávají ženy ve věku 50 až 74 let. Analýza 135 463 případů syndromu zlomeného srdce hlášených v amerických nemocnicích od roku 2006 do roku 2017 zjistila, že ženy tvoří 88,3 procenta všech případů a že starší ženy to zažívají šestkrát až dvanáctkrát častěji než mladší ženy a muži.

“Tyto vysoké ceny jsou zajímavé a znepokojující,” řekla Dr. Susan Cheng, hlavní autorka studie Americká srdeční asociace to oznámila Ze zjištění jí a jejího týmu. Věří, že obecný stres, konec menopauzy a technologie mohou přispět k jednoznačně vyšším sazbám u starších žen.

„Jak stárneme a přijímáme více životních a pracovních povinností, zažíváme vyšší úroveň stresu,“ řekla. „A jak se digitalizace zvyšuje kolem každého aspektu našeho života, rostou i tlaky na životní prostředí.“

Autoři studie pracovali výhradně na předpandemických datech, ale domnívají se, že COVID-19 pravděpodobně způsobil další nárůst počtu případů, což může být neměřitelné kvůli mnoha zlomeným srdcím, která zůstávají nediagnostikována nebo hlášena.

Víme, že během pandemie došlo k hlubokým účinkům na spojení srdce a mozek. „Pokud jde o měření toho, co to je, jsme na špičce ledovce,“ řekl Cheng publikaci.