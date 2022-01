České tvrze a hrady procházejí těžkými časy

Historické a architektonické dědictví země bylo vždy magnetem pro turisty. Za normálních okolností jsou hrady, zámky a zříceniny venkova rojem včel, které fungují od časného jara do pozdního podzimu a předvádějí své nádherné interiéry a autentické zařízení z dob, kdy byly domovem venkovské šlechty a rozsáhlého anglického stylu. parky. S labutí, jeleny a pávy. Někteří zařídí historické ploty a výstavy, aby přilákali návštěvníky.

Vládní epidemie to náhle ukončila. Zahraniční návštěvníci přestali přicházet a místní byli paralyzováni vládními omezeními. Loni v červnu, kdy se vládní památky země mohly znovu otevřít turistům za přísných zdravotních podmínek, počet návštěvníků zaznamenal výrazný pokles. Zahraničních turistů bylo mezi Čechy málo – raději si zařizovali víkendové rodinné výlety do paláců a zámků – a zájem o prohlídky s průvodcem byl výrazně nižší. Cestovatelé se rozhodli navštívit zříceninu hradu a parky, kde trávili čas venku.

Obocino chat|Foto: Pavla Horáková, Radio Brock International

Mnohé zámky přehodnotily svou strategii – pořádat ve svých prostorách umělecké a jiné výstavy, aby na návštěvníky zapůsobily, a také otevíraly dveře návštěvníkům v zimě nebo zajišťovaly noční prohlídky, kdy se v areálu prý honily historky o přízracích bývalých majitelů. Děsivá atmosféra hradu v noci.

Zámek v Českém Krumlově, kdysi domov rodu Rosembergů, vítá návštěvníky v zimních měsících a přináší všechny své poklady a dekorace od 16. do 19. století na speciální výstavu, v níž průvodce vysvětluje historii. Každý kus a jeho původní účel. Pavel Slávek, který má na starosti „Manor“, říká, že je to úspěch, dát to všechno dohromady.

„Z depozitáře bylo postupně odebráno více než 8000 artefaktů, které dostaly zvláštní místo v naší muzejní expozici.“

Návštěvnost zámku eský Krumlov i přes jeho snahu klesla oproti předepidemickým létům zhruba o 30 procent. Stejný příběh se vypráví na dalších hradech a zámcích po celé zemi. Navíc náklady na údržbu raketově vzrostly kvůli 6procentní inflaci a rostoucím cenám elektřiny. Vstupné se díky tomu letos zvedlo asi o 15 procent, což není v době, kdy se většina těchto areálů snaží přilákat návštěvníky, ideální, ale vzhledem k rostoucím nákladům je to nevyhnutelné. Jak vysvětluje šéf opočenského zámku, krácení nákladů není vždy možné. „Můžete zhasnout hořící osvětlení pasáže celou noc, abyste ušetřili peníze, ale bezpečnostní kamerový systém bude zbytečný.“, On říká. Tak se alespoň snižuje vedra v návštěvníkům nepřístupných prostorách.

Stejně jako mnoho dalších chce Fort Oposino vidět světlo na konci tunelu a doufá, že rok 2022 konečně ukončí epidemii a vrátí se k normálnímu životu.