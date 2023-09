‚My dva v komedii…‘: Když Cillian Murphy a Jamie Dornan otevřeně mluví o převzetí lehčích rolí

Cillian Murphy a Jamie Dornan (Instagram)

V rozhovoru s nezávislýV roce 2016 se dva slavní herci, Cillian Murphy a Jamie Dornan, připojili k dramatu z druhé světové války Anthropoid. Toto filmové mistrovské dílo se ponoří do drásavého příběhu o odvážném pokusu o atentát na generála SS Reinharda Heydricha, Hitlerova třetího nejvyššího velitele během druhé světové války. Při ztvárnění českých vojáků Jana Kubise a Józefa Gabška se Murphy a Dornan zhostili rolí, které upozorňují na méně známou historickou událost.

Budoucí komediální projekty Cilliana a Jamieho

Jelikož jsou oba herci známí svými dramatickými schopnostmi, tazatel se neubránil otázce, zda by se nepustili do komedie. „Hraješ nějaké dramatické role a náhodou se nestaneš, že nebudeš jedničkou na seznamu producentů komedie,“ odpověděl Dornan vtipně. Pokračoval: „S námi dvěma se to v komedii nestane a nemyslím si, že by to žádné studio nebo nezávislý filmař považoval za dobrý nápad.“

Emocionální cesta Jamieho Dornana jako Paula Spectora

Jamie Dornan, který právě ztvárnil děsivého sériového vraha Paula Spectora v dramatu BBC The Fall, mluvil o dopadu, který tato role měla na jeho život. Vyjádřil svůj hluboký vztah k této postavě a prozradil, že pokud by se naskytla příležitost, rád by pokračoval v hraní Paula Spectora na neurčito, navzdory obtížné a intenzivní povaze role.

