Osobní zabezpečení Získejte integraci Asistenta Google do svého Pixelu

Spolu s připravovanou funkcí, která promění váš Pixel a další telefony Android na palubní kameru, otevírá aplikace Osobní bezpečnost integraci hlasu Google Assistant.

Umožní vám „rychle spustit nebo zastavit nouzové sdílení a bezpečnostní kontroly hlasem“.

Dostupné příkazy zahrnují „Hey Google, start the security scan“ nebo něco konkrétnějšího jako „start the security scan for 30 minutes“. Toto je funkce odbavení, kdy Google zahájí nouzové zapojení, pokud nepotvrdíte, že jste v bezpečí, když vyprší časovač.

K dispozici je také „Ok Google, přestat sdílet v případě nouze“ místo toho, abyste museli aplikaci otevřít, abyste ukončili vysílání o poloze v reálném čase.

Po instalaci sestavení 2023.04.27.533067153.10 dnes ráno a otevření aplikace jsme narazili na oznámení oznamující možnost otevřít kartu ve zdroji aktualizací. Tato nová verze Osobní bezpečnosti ještě nebyla široce zavedena prostřednictvím Obchodu Playzatímco oznámení Google Assistant vidíme pouze na jednom z těchto zařízení.

Tato aktualizace navazuje na funkci Osobní bezpečnost na telefonech Pixel s přepracovanou spodní lištou a designem připomínajícím aplikaci.

Asistent Google v poslední době nezaznamenal příliš velký vývoj, ale zaměřuje se na přidávání hlasových funkcí do aplikací pro Android, přičemž osobní zabezpečení je ukázkovým příkladem.

