Děda neprávem obviní devítiletou dívku, že byla trans na školní sportovní akci

Joseph Tesar byl školou zakázán za „nevhodné a urážlivé“ poznámky.

Akce se konala v Apple Bowl v Kelowna v Britské Kolumbii

Matka dítěte, Heidi Starr, řekla DailyMail.com, že děti byly „vedlejší škody“.

Český pár dostal zákaz vstupu do základní školy své vnučky poté, co způsobil chaos na okresní střelecké soutěži tím, že se mylně domníval, že jeden z jejích konkurentů je transgender a požadoval rodný list dítěte.

Joseph Tesar a jeho manželka Krista, kteří se do Kanady přistěhovali z Československa v 80. letech, sledovali minulý čtvrtek závod své vnučky v Kelowna v Britské Kolumbii.

Když se devítiletá dcera Heidi Starr přiblížila k hřišti, aby chytila ​​svůj záběr, Joseph prý přestal hrát.

S odkazem na volné atletické oblečení devítiletého dítěte řekl organizátorům akce: „Toto je událost pro dívky. Proč necháváš kluky hrát?

Heidi, její ex (další maminka dívky) a současný partner všichni přihlíželi.

Říkají, že Joseph pak přišel a požadoval „důkaz“, že se narodila jako žena.

Událost v Kelowna spojila děti z celé školní čtvrti na den atletiky.

Starrova dcera skončila druhá v disku a připravovala se na vrh koulí, sport, na který si věří.

„Jenom zářila,“ řekl Starr.

Když jsem přišel hodit, Joseph, který vlastní místní Motel 6, zakročil a přistoupil k organizátorovi akce, který byl „šokován“ jeho požadavky.

Přišla velmi odvážně a zeptala se: „Máš na mysli mou dceru? Protože moje dcera je dívka.“

řekl na to [sarcastically]Ach, vidím, je to ‚dívka‘, vzpomněl si Starr.

Překvapeně říká, že běžela najít „nějaké bezpečí“.

Očividně tam nic nebylo. Jednalo se o sportovní akci základní školy.

Holčička se svou matkou Heidi Starr (vlevo) a nevlastní matkou Amber (vpravo) na nejnovější akci Pride. Říkají, že na sportovní akci „plakala a třásla se“.

Hrstka rodičů a „silných“ dobrovolných organizátorů požádala Josepha a jeho manželku, aby odešli.

„Bylo to, když jeho žena začala mě a mého partnera nazývat mrzačením genitálií, chovateli a pedofily,“ říká Starr.

Pár opustil budovu a akce se přesunula na jiné místo. Starina dcera byla stále otřesená.

Má gay rodiče, trans bratrance, celý život zná LGBTQ spektrum, ale není transgender a nikdy neviděla nenávist.

Je opravdu smutná, když o tom přemýšlíte… Požádali ji, aby dokázala, že je dívka.

„Všechny děti se staly vedlejším poškozením tohoto velmi upřímného a osamělého pohledu,“ řekla.

Dospělá dcera páru je učitelkou na místní střední škole, o níž Star říká, že byla „ponížena“.

„Zavolala mi a řekla, že je učitelka, a to není to, co učí,“ řekl Starr, který pracuje ve službách duševního zdraví.

Joseph a Krista mají nyní zakázány veškeré akce na základní škole. „Nebylo to kvůli jejich nevhodným komentářům a agresi vůči dětem a zaměstnancům zapojeným do akce, zaměstnanci vstoupili a přesunuli událost,“ řekl moderátor Kevin Cardall pro DailyMail.com.

Nyní je páru zakázáno navštěvovat jakékoli školní akce v Kelowna School District.

Superintendant Kevin Cardall řekl DailyMail.com: „Až když jejich komentáře byly nevhodné a agresivní vůči dětem a zaměstnancům zapojeným do události, zaměstnanci vstoupili a přesunuli událost.

Bylo to nevhodné a nepřijatelné. Jsme inkluzivní školní čtvrť a podporujeme lidská práva našich studentů a zaměstnanců.

Ve svých komentářích nepodporovali lidská práva.

„Zahájili jsme postupy, které zabrání tomu, aby byl pachatel přítomen na jakýchkoli budoucích akcích v kampusu.“

Tesar nereagoval na dotazy DailyMail.com ohledně incidentu, stejně jako jeho dospělé děti.

Starr doufá, že incident poslouží jako „moment pro poučení“.

V článku z roku 2018 v místních novinách hrdě mluvil o imigraci do Kanady a o tom, že tam zařídí život pro svou rodinu.

Byl mistrovským zápasníkem v Československu a poté v Kanadě, dokonce si vysloužil místo v kanadském olympijském týmu v roce 1984.

Dostal zákaz účasti, když požádal o povolení od své země původu.