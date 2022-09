David Craigie: Bylo by ‚cool‘ hrát s Davidem Pasternakem, Taylor Hall

Fanoušci Bostonu Bruins jsou velmi nadšení z možnosti, že tým bude mít druhou sérii s Davidem Kreigsem ve středu s Taylorem Hallem a Davidem Pasternakem na křídlech. A ukazuje se, že Krejčí, který se nedávno vrátil do B-týmu po sezóně v rodném Česku, je z potenciální sestavy také docela nadšený. „To by bylo samozřejmě skvělé,“ Krigsey Pondělní reportéři. „Jsou to dva z nejlepších hráčů v lize. Pokud budu mít někdy příležitost si s nimi nebo alespoň s jedním z nich zahrát, bylo by to skvělé. S oběma jsem v minulosti hrál, takže chemie by neměl být žádný problém – prostě vstaň a hodně mluv v šatně a na ledě, ale myslím, že to bude v pohodě.“ Proč by Taylor Hall nejvíce profitoval z návratu Davida Kriegseyho do Bruins Krejčí krátce hrál za Hall poté, co Bruins na konci základní sezóny 2020-21 ovládl veterána levého křídla. V 16 zápasech základní části přehráli soupeři B 14:1 na ledě 193:13 z 5 na 5, které Krejčí a Hall hráli společně. Není to velký vzorek, ale výsledky byly dostatečně robustní, aby ukázaly skutečnou chemii mezi těmito dvěma. Jedním z hráčů, který má s Krejčím opravdu dobrou chemii, je Pastrňák, i když při prvním angažmá za bostonského veterána spolu hráli jen zřídka. „Celý loňský rok jsem s ním nehrál a pak přišel na (mistrovství světa) poté, co ty kluky ztratil v prvním kole, a vypadalo to, jako bych s ním hrál celou sezónu,“ vysvětlil Craigie. „Máme dobrou chemii. Nepotřebujeme mnoho společného cvičení. Prostě jdeme ven a děláme svou práci.“ Vzhledem k tomu, že se očekává, že Brad Marchand vynechá alespoň první měsíc sezóny poté, co byl rehabilitován po mimosezónní operaci, budou Bruins potřebovat svou druhou sérii – známou také jako série Krejci –, aby unesli velkou část své rané bodové zátěže. READ Počet obětí Covid-19 v České republice překročil 25 000 a v roce 2021 se zdvojnásobil To však není velký problém. Krejčí jako elitní tvůrce hry by měl být schopen zvýšit ofenzivní výkon Pastrňáka a Halla, pokud dostanou šanci hrát vedle sebe.

