Co jsem se naučil, když jsem svůj levný počítač Pi 5 vyměnil za no-name Amazon mini desktop

Nedávno jsem zkusil používat Raspberry Pi 5 jako běžný stolní počítač. Nebylo to selhání, protože jsem byl schopen používat Pi k tomu, abych většinu své práce vykonal několik dní. Ale výkon zařízení a zejména relativní nevyzrálost softwarového ekosystému Arm Linux znamená, že existuje mnoho nekompatibilit a hrubých hran.

Jedním z problémů při pokusu o použití Pi 5 jako běžného stolního PC je, že v době, kdy platíte za 8GB verzi desky, je k dispozici slušný aktivní chladič a skříň a (v ideálním případě) nějaký druh úložiště M.2 a SSD, utratili jste Zhruba několik set dolarů za objednávku. To není moc peněz na utrácení za stolní PC, ale je On je Stačí, že Pi už nepůsobí zázračně levně a už jsou tu další, pružnější konkurenti hodní pozornosti.

Zvažte výběr mini stolních počítačů pod 200 USD, které najdete na internetových obchodech, jako je Amazon a AliExpress. Přestože potřebujete hodit kostky na low-endové nebo no-name značky jako Beelink, GMKTec, Firebat, BMax, Trigkey nebo Bosgame, ve skutečnosti je možné koupit rozumně schopný stolní systém s RAM. Ty se pohybují od 8 GB do 16 GB, 256 GB nebo 512 GB úložiště, licence Windows 11 a procesor Intel x86 za méně než 107 USD, ačkoli ceny Amazonu se obvykle pohybují blíže k 170 USD.

V návalu zvědavosti jsem si koupil dva tyto systémy na vyzkoušení. Stále mluvíme o nenáročných a málo výkonných počítačích. Ale mohou tyto mini počítače uspět tam, kde mě Pi 5 zklamal?

reklama

Ooops! Všechna elektronická jádra

Generické, nekvalitní a nízkovýkonné mini počítače byly běžné již dlouhou dobu, ale během posledního roku se výrazně zlepšily, protože levnější a pomalejší procesory Intel se také výrazně zlepšily.

Procesor, který uvidíte nejčastěji, je Intel N100 (pamatujte si, že Intel nyní používá „procesor Intel“ pro procesory Intel, které se v minulých letech mohly nazývat Pentium nebo Celeron). Jsou to čtyřjádrové čipy, které využívají sadu čtyř malých, vysoce účinných elektronických jader, stejných jader, která Intel používá ve většině procesorů pro stolní počítače a notebooky současné generace. Na rozdíl od čipů Intel Core nemají tyto procesory Intel žádná velká a rychlá P jádra, která by to zvládla.

Ale tato elektronická jádra jsou překvapivě dobrá ve srovnání se starými čipy Atom nebo Celeron, které šly do těchto typů systémů.

Intel porovnal výkon svých e-jádr s výkonem svých procesorů Core 6. generace s kódovým označením Skylake (srovnání výkonu mezi dvěma ukazuje, že N100 běží celkově o něco pomaleji). Ale výkon na úrovni Skylake stačí na prohlížení a kancelářskou práci i v roce 2024 a N100 je rychlejší než starší čipy Pentium a Celeron z řady 4000 až 6000 o dvouciferná procenta v jednojádrových i vícejádrových benchmarcích a je „mnohem rychlejší než Pi 5. To vše a přitom je stále mnohem energeticky účinnější, než kdy byl Skylake (nebo jeho mnoho a mnoho iterací).

GPU je také vylepšením; S pouhými 24 Intel GPU exekučními jednotkami (EU) je výrazně pomalejší, než jej někdy dokáže překonat tři roky starý Intel Iris A GPU, jako je Intel HD 520. Ale je to přinejmenším přiměřeně moderní grafická architektura, která těží ze stejných průběžných vylepšení ovladačů jako ostatní GPU od Intelu.