Plán realizace stanoví odhadovaný způsob financování klimatu od roku 2021 do roku 2025 – s přihlédnutím k novým závazkům financování klimatu od jednotlivých rozvinutých zemí a multilaterálních rozvojových bank. Tři politici uvedli, že několik vlád učinilo v rozhovorech dodatečné závazky, které však budou oznámeny až na COP26 a ještě nebudou zahrnuty do plánu. Tisková zpráva uvedla, že plán dosáhnout cíle do roku 2023 nezávisí na výrazném zlepšení soukromého financování klimatu.

Nevládní organizace plán rychle kritizovaly. „Nedosahuje závazku splnit 600 miliard dolarů během 6 let nebo splnit seriózní cíl financování adaptace do roku 2025,“ Ona řekla Iskandar Erzini Verneuyt, poradce pro politiku financování klimatu ve výzkumném centru E3G.

“Bohužel plán neobsahuje dostatek informací k potvrzení jeho tvrzení,” řekl Jan Koelzig, hlavní poradce pro politiku v oblasti změny klimatu ve společnosti Oxfam.

“Místo toho se spoléhá na samohlášení dárcovských zemí, které jim umožňuje přecenit hodnotu podpory, kterou poskytují.” Koelzig také kritizoval, že plán „náležitě nezmiňuje“ peníze, které chudé země dluží za každý rok, které bohatým zemím chybí. “Tento schodek, který se začal hromadit v roce 2020, pravděpodobně dosáhne několika desítek miliard dolarů.”

V každém případě „100 miliard USD nestačí,“ řekl Koelzig Clean Energy Wire. Je to politická osobnost, která byla stažena v roce 2009 a je již zastaralá ze dvou hlavních důvodů. Cíl byl stanoven v kontextu tehdejšího standardu 2°C. Nyní je standardem 1,5 °C podle Pařížské dohody. Země tedy potřebují větší podporu a země by měly diskutovat o tom, co se stane po roce 2025 na COP26 v Glasgow.