Odpálení severokorejské rakety vyvolává ve Washingtonu znepokojení

WASHINGTON – Bidenova administrativa v úterý reagovala na několika úrovních na severokorejské odpálení balistické rakety dlouhého doletu, kontakt se spojenci v regionu na diplomatické a vojenské frontě a na úrovni vedení ze strany amerického prezidenta. Joe Biden.

Raketa byla vypuštěna v pondělí pozdě a přeletěla nad hlavou Japonsko v úterý brzy ráno před přistáním v Tichém oceánu.

Nejnovější raketový test Severní Koreje Zatím třiadvacátý rok – Bylo to jiné, protože to bylo poprvé za pět let, co byla severokorejská raketa vypuštěna přímo nad Japonskem. Obyvatelé severních provincií se probudili na sirény a pokyny, aby se schovali.

Bílý dům uvedl, že Biden v úterý ráno hovořil s japonským premiérem Fumiem Kishidou, aby posílil americký „rozhodný závazek k obraně Japonska“ a uznal, že start „představuje nebezpečí pro japonský lid“.

Prezidentský hovor následoval po pondělních večerních jednáních mezi poradcem pro národní bezpečnost Jakem Sullivanem a ministrem zahraničí Anthonym Blinkenem a jejich japonskými a jihokorejskými protějšky, řekla novinářům na úterním brífinku tisková mluvčí Bílého domu Karen Jean-Pierreová.

Ministr obrany Lloyd Austin podle Pentagonu také telefonicky hovořil se svými protějšky v Tokiu a Soulu.

Sjednocující nití procházející všemi oficiálními účty telefonních hovorů bylo slovo „železo“, kterým každý z těchto amerických představitelů popisoval závazek Ameriky bránit Japonsko a Jižní Koreu.

Tento oznámený závazek Spojených států a jejich spojenců byl slyšitelný a viditelný v úterý na obloze nad severovýchodní Asií.

Ve vzdušném prostoru nad Žlutým mořem u Korejského poloostrova provedly v úterý Spojené státy a Jižní Korea v reakci na odpálení rakety společné letecké a přesné zaměřování. Cvičení zahrnovalo střelbu na cíl na neobydleném ostrově.

Jean-Pierre řekl, že podobná společná cvičení byla provedena pro stíhačky americké námořní pěchoty a japonské stíhačky protivzdušné sebeobrany.

Mluvčí Národní bezpečnostní rady John Kirby řekl, že zatímco úterní cvičení byla vedena specificky v reakci na poslední odpálení rakety, sloužila také k posílení trojstranné koordinace tváří v tvář stále rostoucí hrozbě.

„pokaždé [North Koreans] Udělejte jeden z těchto startů, některé z nich jsou úspěšné. Některé nejsou. Některým se to daří jen částečně. Ale pokaždé, když to dělají, učí se. Zlepšují se. „Jsou stále schopnější,“ řekl Kirby v úterý na Fox News.

„To je důvod, proč chceme zůstat ostražití a zajistit, abychom sami měli v regionu schopnosti bránit naše národní zájmy a zájmy našich spojenců,“ řekl.