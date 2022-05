Čínský disidentský umělec projevuje podporu Ukrajině v nové tvorbě

Čínský disidentský umělec známý jako Badiucao ukazuje svou podporu Ukrajině v novém díle vystaveném v Praze a zaměřuje se také na vůdce Ruska a Číny. Politický karikaturista a výtvarník čínského původu, který používá pseudonym a přirovnává se ke graffiti umělci Banksymu, představil na výstavě DOX v Praze šest obrazů o válce na Ukrajině s názvem „The Butterfly Effect in Kyiv“.

Obrazy zahrnují jeden z tanků označených „Z“, které ruské síly používaly na svých obrněných vozidlech, a dívku v ukrajinském lidovém kroji, která do sudu tanku vkládala slunečnice. Existuje také obrázek, který kombinuje portréty ruského vůdce Vladimira Putina a čínského prezidenta Si Ťin-pchinga, zatímco jiný kus zobrazuje Si, jak kojí Putina.

„Většina práce je věnována velmi statečným bojovníkům a civilistům Ukrajiny,“ řekl Badiokau agentuře Reuters. Ale samozřejmě je jasné, kdo je za válku odpovědný a kdo za ní stojí.“

Obrazy jsou součástí výstavy nazvané „Made in China“, která zahrnuje i některá stará Badiokauova díla, která se zabývala lidskými právy a dalšími problémy v Číně i jinde. Kurátorka DOX Michaela Selbuková uvedla, že výstava umělkyně, která nyní žije v Austrálii, již vyvolala oficiální protest čínské ambasády v Praze.

„Zavolali mi přímo na mobil a žádali, aby se tato výstava nepořádala, protože by to, jak řekli, poškodilo vztahy mezi Českou republikou a Čínou a vážně by se to dotklo jejich citlivosti,“ řekla. Čínská ambasáda neodpověděla na e-mailovou žádost o vyjádření.

Rusko popisuje svou invazi na Ukrajinu jako „zvláštní operaci“ s cílem zbavit zemi fašistů – tvrzení, o kterém Kyjev a jeho západní spojenci říkají, že je nepodloženou omluvou pro nevyprovokovanou válku. Výstava Made in China potrvá do 28. srpna.

