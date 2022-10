Skutečný příběh za velkým útěkem

Píše se rok 1942 a nacisté se rozhodli „vložit všechna svá zkažená vejce do jednoho košíku“. Shromážděte ty nejotravnější spojenecké únikové umělce a umístěte je všechny do jejich nablýskaného nového „únikového“ tábora Stalag Luft III pod dohledem jemného plukovníka von Lugera (Hannes Messemer). Co by se mohlo pokazit?

Nováčci v táboře neztrácejí čas skrýváním místa a prováděním několika improvizovaných pokusů o útěk. Několik včetně Dannyho Welinského (Charles Bronson) se pokouší vyjít přímo z přední brány v přestrojení za dělníky, zatímco Virgil Hilts (Steve McQueen) prohledává plot a umisťuje se do samovazby se skotskou publikací Archibald Ives (Angus Lenny) , který se stane Hiltovým partnerem ve zločinu pro budoucí pokusy o útěk.

Roger Bartlett (Richard Attenborough), přezdívaný „Velký X“, přijíždí do vazby gestapa. Má na starosti komisi, která se věnuje vymýšlení plánů útěku, a okamžitě utrpí trhlinu ve svém mistrovském díle, navzdory hrozným varováním o následcích, pokud by byl znovu chycen. S cílem dosáhnout největšího průlomu všech dob plánuje vybudovat tři tunely, aby z tábora vyhnal 250 mužů.

Ve spolupráci s druhým nejvyšším velitelem Andy MacDonaldem (Gordon Jackson), známým jako „Inteligence“, přidělují vězňům různé úkoly podle jejich schopností. Welinski je „král tunelu“, navzdory své klaustrofobii ze svého šatníku. Bob Hindley (James Garner) je „Scrounger“ a používá své uklidňující kouzlo, aby si vystačil s mašinkami; Colin Blythe (Donald Pleasance), jeho mírný Brit, je „padělatel“ zodpovědný za vytváření falešných dokumentů atd.

Ústřední část filmu je věnována hloubení tunelů, vysypávání stavebního materiálu a vytváření životně důležitých civilních oděvů a důležitých dokumentů při jejich výjezdu. Ale jakmile je práce dokončena, dostat se z tábora je jen polovina bitvy.