Facebook zkoumá integraci cvičení Oculus s Apple Health

(Bloomberg) – Facebook Inc. zkoumá. Myšlenka umožnit uživatelům synchronizovat data cvičení z náhlavních souprav Oculus VR s aplikací Zdraví společnosti Apple Inc. Na iPhonech podle kódu zjištěného v aplikaci Oculus pro iPhone.

Tato funkce umožní uživateli Oculus Move přidat data – například počet spálených kalorií – do aplikace iPhone Health. Ikona skrytá v aplikaci Oculus také označuje schopnost zobrazit data tréninku Oculus na náhlavní soupravě Oculus VR, která byla dříve uložena v aplikaci Apple Health.

Facebook využívající platformu Apple Health bude představovat nejnovější spojení mezi dvěma technologickými giganty, kteří jsou v průběhu let partnery a konkurenty. Ikona v aplikaci Oculus neznamená, že spuštění je zaručené nebo bezprostřední, ale spíše to, že jde o funkci zkoumanou v rámci gigantu sociálních sítí. Mluvčí Facebooku to odmítla komentovat.

Od svého spuštění v roce 2014 dokáže aplikace Apple Health ukládat údaje o fitness a cvičení z několika zařízení třetích stran, včetně inteligentních vah, monitorů krevního tlaku, monitorů spánku a teploměrů, jakož i externích aplikací pro cvičení. Je také schopen shromažďovat údaje o cvičení z Apple Watch nebo přímo z iPhone.

Tento kód byl objeven vývojářem iOS Stevem Moserem a sdílen s agenturou Bloomberg News. Kód aplikace odhalil nové funkce přicházející z minulosti. Například Bloomberg v květnu nahlásil v aplikaci Square Inc kód, který naznačoval plány na kontrolu podniků a spořicích účtů. Nové přehlídky byly konečně odhaleny tento měsíc. Objevily se důkazy o herních plánech společnosti Netflix Inc. Rovněž ve své implementaci před tím, než streamovací platforma oznámila své ambice.

Facebook minulý rok oznámil Oculus Move jako celosystémovou funkci, která dokáže sledovat spálené kalorie a aktivitu během podporovaných her. Tato funkce je stále v plenkách, ale vedoucí pracovníci Facebooku uvedli, že fitness bude v budoucnu klíčovou součástí virtuální reality. Apple mezitím pracuje na náhlavní soupravě pro smíšenou realitu počátkem příštího roku a usiluje o přidání zdravotních senzorů do budoucích AirPodů.

Příběh pokračuje

Více podobných příběhů je k dispozici na bloomberg.com

přihlásit se k odběru Udržet si náskok před nejspolehlivějším zdrojem obchodních zpráv.

© 2021 Bloomberg LP