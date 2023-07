Čína: 11 mrtvých po zřícení střechy dívčího volejbalového týmu

24. července 2023, 04:08 GMT Aktualizováno před 1 hodinou

zdroj obrázku, Getty Images foto titulek, Zoufalí rodiče naléhali na místní úředníky, aby je informovali o svých dětech

Jedenáct lidí zemřelo poté, co se zřítila střecha tělocvičny na severovýchodě Číny, když ji využíval dívčí volejbalový tým, uvedla státní média.

Očití svědci řekli místním médiím, že mnoho z obětí byly děti, i když to ještě nebylo oficiálně potvrzeno.

Naštvaní rodiče se vyrojili v nedaleké nemocnici a hledali novinky.

Pouze osm z 19 lidí, kteří byli uvnitř tělocvičny v průmyslové provincii Heilongjiang, přežilo.

Předběžné vyšetřování zjistilo, že perlit, forma sopečného skla, se nelegálně nahromadil na střeše, aby absorboval dešťovou vodu, což způsobilo kolaps v 15:00 místního času (07:00 GMT).

Čínský národní rozhlas uvedl, že trenér dívčího volejbalového týmu střední školy byl slyšet, jak volá jména studentů, když záchranné týmy prolétávaly troskami ve městě Qiqihar.

Rodiče se ptali školních úředníků a tvrdili, že o záchranném úsilí, které se protáhlo až do pondělního rána, nedocházelo k dostatečné komunikaci.

„Řekli mi, že moje dcera je pryč, ale nikdy jsme to miminko neviděli. Když je poslali do nemocnice, všechna miminka měla tváře pokryté blátem a krví. Prosil jsem, prosím, dovolte mi identifikovat miminko. Co když tohle není moje miminko?“ řekl muž ve videu, které bylo široce sdíleno na sociálních sítích.

„co máš [the authorities] Hrajete čtyři, pět nebo dokonce šest hodin poté, co pošlete děti do nemocnice? „Lékaři s námi nekomunikují o tom, jak záchranná akce probíhá,“ řekl.

„Máme doma seniory, to potřebujeme [help them] Buďte psychicky připraveni. Jsou zde lékaři, policisté a další státní úředníci. „Ale nic jsme od vás neslyšeli," řekl.

zdroj obrázku, Čínská místní média foto titulek, Laxní bezpečnostní normy a špatná implementace způsobily, že průmyslové nehody jsou v Číně běžné.

Stavební nehody jsou v Číně běžné a byly obviňovány z laxních bezpečnostních norem a špatného provádění.

V červnu výbuch v restauraci s grilem na severozápadě Číny zabil nejméně 31 lidí. Předběžným šetřením bylo zjištěno, že zaměstnanec restaurace při výbuchu vyměňoval prasklý ventil na nádrži na zkapalněný plyn.