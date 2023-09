Chyba Starfield vám umožní vyrabovat obchod čerpáním nekonečného kreditu

Jak získat neomezené kredity ve Starfield

I když vám tato chyba nemusí pomoci přímo odemknout žádný z úspěchů Starfieldu, nepochybně vám značně usnadní hraní, zvláště pokud vám aktuálně chybí kredity. Hráči zjistili, že mohou vydrancovat celý inventář obchodu ze skromné ​​louže, prodat ukradené zboží a opakovat proces pro neomezené kredity.

Jak je ukázáno ve videu výše, pokud cestujete do Akela City (nachází se na planetě Akila v systému Cheyenne), najdete rybník před Shepard’s General Store a seřadíte se přesně na správném místě, získáte přístup k inventáři prodejce, který zahrnuje vše, co prodejce prodává, plus jeho aktiva. Zajímavé je, že hra to nevidí jako krádež, takže byste měli mít možnost vzít vše, aniž byste se dostali do problémů se zákonem. Tato chyba může být zneužita opakovaně; Jednoduše počkejte 24 hodin ve hře (některé zprávy uvádějí 48 hodin), abyste to mohli udělat znovu.

Pokud jste hráli jiná RPG od Bethesdy, pravděpodobně jste obeznámeni s tím, co se zde děje. Bethesda obvykle ukládá inventář prodejců do skrytých truhel pod mapou, kde k nim hráč nemá přístup, ale jak vidíte, vývojář nechal tento inventář přímo přístupný hráči. Očekáváme, že to bude brzy opraveno, takže pokud chcete nějaké snadné kredity, jděte do toho.

Podle našich údajů byl Starfield největším vydáním roku, co se počtu hráčů týče. Bethesda také potvrdila, že oficiální podpora modů přijde na Starfield příští rok.