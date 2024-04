Český premiér Fiala po bruselském summitu varuje před ruským vlivem v EU – Brněnský deník

Prezidenti a premiéři zemí EU si uvědomují, že vliv Ruska v EU je prokazatelný a musíme být opatrní, řekl dnes po summitu EU v Bruselu český premiér Petr Fiala.

Téma ruského vměšování do Evropské unie bylo na programu ve středu večer, bezprostředně po zahájení summitu.

„Diskutovali jsme, zda posílit pravomoci evropského žalobce nebo jiných institucí, které mohou účinně blokovat ruské pokusy ovlivňovat politiku,“ řekl Fiala novinářům. Politici si podle něj vyměnili názory na to, co by v tomto ohledu mohly jednotlivé státy udělat. „Musíme se tomu důrazně postavit,“ řekl.

Fiala a belgický premiér Alexander De Croo v úterý písemně informovali šéfy unijních institucí a členských států o výsledcích vyšetřování ruských pokusů o zasahování do Evropského parlamentu a voleb. De Crewe zveřejnil dopis na Twitteru (ve stylu „X“). Šetřením bylo mimo jiné zjištěno, že rušení spočívalo v předávání peněz především České republice.

Česká kontrarozvědka BIS v březnu oznámila, že se jí podařilo „odhalit a zmapovat“ aktivity vlivové sítě financované Ruskem v zemích EU a v Evropském parlamentu. V reakci na to česká vláda uvalila sankce na několik fyzických a právnických osob, včetně mediální společnosti Voice of Europe. Česká republika podporovaná Belgií vyzvala k zařazení firmy na evropský sankční seznam.