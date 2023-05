Česká republika: Inflace CPI je mírně nižší než odhady ČNB, což zpochybňuje potenciální růst | pop

Český CPI se v dubnu meziměsíčně snížil o 0,2 %. Meziroční růst zvolnil z 15 % na 12,7 % meziročně (pod tržním konsensem 13,3 % a odhadem ČNB 13,2 % meziročně). K poklesu celkové inflace přispělo především zpomalení růstu cen potravin, které se oproti minulému měsíci snížily o 1,6 %, přičemž růst meziročně zpomalil z 24 % na 17 %. V důsledku toho se příspěvek cen potravin k celkové inflaci meziročně snížil ze čtyř na tři procentní body. Záporný příspěvek k indexu cen hlavní spotřeby v dopravě (včetně pohonných hmot) se mírně zvýšil z -0,1 na -0,2 procentního bodu. Rovněž náklady na vlastnické bydlení (účtované nájemné) pokračovaly v sestupné trajektorii, když růst dále zpomalil z 6,8 % na 4,9 % meziročně. Jádrová inflace meziročně klesla z 11,5 % na 10 %, což je již sedmý pokles v řadě. To naznačuje, že inflační tlaky přitahované poptávkou postupně odeznívají na pozadí prudkého poklesu kupní síly domácností.

Příspěvky k růstu indexu spotřebitelských cen Zdroj: Zdroj: ČSÚ, odhady ING



Pokračující zmírňování jádrové inflace naznačuje uvolňování poptávkových tlaků



Je zřejmé, že zmírňování celkové inflace v České republice pokračuje. Pokračující pokles jádrové inflace je pozitivním signálem, protože v některých jiných ekonomikách EU jádrová inflace stále roste. To naznačuje, že domácí inflační tlaky mírně odeznívají, což lze částečně přičíst relativně brzkému zahájení velkého zvyšování úrokových sazeb ze strany České národní banky počínaje červnem 2021, kdy se česká ekonomika teprve vzpamatovávala z blokády Covid. Jarní výhled národní centrální banky posunul trajektorii titulku mírně výše, když předpovídá růst CPI o něco málo přes 8 % meziročně do konce roku 2023 a v polovině roku 2024 dosáhne cíle pouhých 2 % (centrální banka měla dříve se očekávalo, že bude cílem v prvním čtvrtletí roku 2024). Prognóza ČNB se tak sblížila s mírně méně optimistickou prognózou ING, že jádrová inflace se do konce roku udrží nad 9 %.