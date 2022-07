Vampire Survivors, nejlepší hra roku 2022, dostává poslední aktualizaci

obrázek : bundle

Kulový střelec zatím peklo obrací Přeživší upířiA Jedna z nejlepších indie písní rokuNeměl žádnou definitivní hlavu. Po nejnovější aktualizaci, která přidává novou verzi finální fáze hry, už tomu tak není.

Je stále v předběžném přístupu a technicky byl poprvé vydán v soumraku minulého roku. Přeživší upíři on je CastlevaniaHra o přežití. I když to může znít jako střelba shora dolů, základní koncept ve skutečnosti není o uhýbání projektilům: vy je střílíte a ničíte tisíce nepřátel. A díky několika roguelike prvkům Přeživší upíři Snadno vás do toho vloží Pět Více minut.“ Tady KotakuIan Walker:

Přeživší upířiSkutečná síla však spočívá v téměř nepřetržitém přívalu dopaminu. Připadá mi to jako mobilní hra bez všech těch nesmyslů o mobilních hrách nebo možná jako jedno z bezduchých flashových rušivých elementů, které jste si zvykli krást na počítačích ve školní třídě. Nejen, že padouši potěší obrazovku, ale všichni mocní nepřátelé vás jen zřídka odmění truhlou s pokladem, která vás zaplaví dalšími předměty a penězi k odemknutí v okázalé sekvenci, která konkuruje i těm nejlepším truhlám s kořistí.

Poslední aktualizace 0.8.0 (Opravné poznámky zde), i se sprchou více věci pomalu Přeživší upíři Blíže k plné verzi s velkým množstvím nových schopností, úspěchů a zbraní. Ale největší změnou je přidání přepracované závěrečné fáze „Cappella Magna“. Pokud přežijete do 30 minut, jako takové žebrovaný Poznámkyse všichni nepřátelé divadla spojí jako Voltron v obří ženec. tento Poslední šéf. Jakmile ji porazíte poprvé, „Cappella Magna“ se vrátí k jednodušší – ale stále opravdu těžké verzi. Pro vaše úsilí otevřete soubor Velké evangelium Relic, která umožňuje upgradovat zbraně na úroveň přesahující maximum.

Pokud jste ještě nehráli, Přeživší upíři Stojí za to se otočit. to je Část PC knihovny Game Passmi Služba předplatného hry Crosoft na vyžádání. Nebo, to je klíč, stojí 3 dolary.