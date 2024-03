Češka Kristina Pisková vyhrála titul Miss World 2024 v Bombaji.

Miss World 2024 se konala 9. března 2024 v Bombaji. Zde je vše, co potřebujete vědět o soutěži a letošním vítězi.

Titul Miss World 2024 získala Češka Kristina Pišková

Titul Miss World 2024 získala Krystyna Pyszková, která reprezentovala Českou republiku v Miss World 2024. Ve finále byla korunována Miss World Karolina Bilawska z Polska.

Miss Libanon Yasmina Zaytoun získala druhé místo v této soutěži. Tento ceremoniál se konal v Indii po 28 letech. 22letá Sini Shetty, která byla korunována Femina Miss India 2022, reprezentovala Indii na akci. Rita Faria (1966), Aishwarya Rai Bachchan (1994), Diana Hayden (1997), Yukta Mukherjee (1999), Priyanka Chopra Jonas (2000) a Manushi Chillar (2017) získali tento prestižní titul šestkrát.

Kdo je Cristina Piscová?

Krystyna Pyszková je známá modelka a má dvojí diplom z práva a obchodní administrativy. Podle webu Miss World Christina založila nadaci Christina Pisco Foundation a aktivně se podílí na jejím úsilí.

Otevřel anglickou školu pro znevýhodněné děti v Tanzanii.

Soutěž krásy Miss World 2024

Filmař Sajid Nadiadwala, hráč kriketu Harbhajan Singh, Bennett, Coleman & Co. MD of Ltd. Tři bývalé Miss Worlds, včetně Miss World Organization, Jamil Saidi, který je strategickým partnerem a moderátorem – Miss World India a Chiller, byly mezi 12 porotci finále.

