FOTOGRAFIE AP: Čeští účinkující na vedlejších akcích servírují kulturu rychlého občerstvení

Praha – Novocirkusový soubor v české metropoli dychtící po vystoupení podává pětiminutová představení na pódiu za oknem.

Vzhledem k tomu, že všechna pražská divadla jsou kvůli pandemii koronaviru zavřená, Circus La Boca přizpůsobil praxi, kterou restaurace používají, aby zůstaly v podnikání.

Cirkus zval diváky, aby sledovali jeho představení přes „kulturní okno“ na straně ulice, napodobující výsuvná okna, která se otevřela v některých restauracích, zatímco mají zakázáno obsluhovat zákazníky u stolů.

Kapela odehrála 10 vystoupení v úterý a 10 dalších ve středu, každý jiný než ostatní originály. Žongléři, akrobaté a další členové kapely zůstali uvnitř jeviště a od jejich publika je oddělovala zeď.

“Toto představení je pro závislé na živé kultuře,” řekl Rusta Novak, ředitel La Putyka. “Takže mohou dostat svou dávku živé kultury a pak se mohou vrátit do svých měst nebo domů nebo do zaměstnání.”

Přehlídky byly zdarma, ale diváci si museli kvůli velmi omezenému počtu míst rezervovat místo předem.

“Moc se mi to líbilo,” řekla Martina Novotná, jedna z divaček. “Bylo to tak výjimečné, jako by představení bylo jen pro vás. Takže to byla skvělá změna.”

Novotná uvedla, že stále preferuje pravidelné představení před představením s omezením pandemie.

“Doufáme, že divadlo bude pokračovat normálně a ne jen pět minut,” řekla. “Můžeme si to užít bez roušek, jako jsme to dělali dříve.”

To může chvíli trvat.

Potvrzené nákazy koronavirem v Česku rostou už více než dva měsíce na rekordní hodnoty, ale čísla začínají opět klesat. Očekává se, že ministr zdravotnictví bude usilovat o prodloužení nouzového stavu, který vládě umožní zachovat opatření v oblasti veřejného zdraví.

Veřejná shromáždění více než dvou osob jsou v ČR zakázána, pokud se nejedná o rodinné příslušníky. Kromě divadel a restaurací byly kvůli nedávnému nárůstu hlášených infekcí uzavřeny školy a mnoho dalších míst.

