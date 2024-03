CEO Helldivers 2 je extrémně zklamaný z chování vývojářů

Klikněte na nový patch Hell Divers 2 6. března, což se bohužel herní komunitě moc nepovedlo. Na serverech Discord a na příspěvcích Reddit se lidé hádali se zaměstnanci Arrowhead Game Studios o změnách provedených v živé akční střílečce z pohledu třetí osoby a o komentářích, které někteří vývojáři učinili v reakci na kritiku, kterou obdrželi. Nyní se generální ředitel Johan Bilstedt vyjádřil k „strašnému“ chování svého týmu.

Hell Divers 2první aktualizace, Patch 01 000 100, přišla se spoustou změn, které zásadně změnily charakter hry. Nově jsou představeny katastrofické jevy počasí, jako ohnivá tornáda a meteorické roje, se kterými se musíte potýkat spolu s obvyklými brouky a roboty, kteří čekají, až vás rozdrtí a vyplivnou. Také to znervóznilo velké množství zbraní a vylepšilo hrstku dalších, ale negativa převažovala nad pozitivy pro některé lidi, z nichž mnozí si vzali hru Discord a subreddit si stěžovat O změnách.

jako PCGamer zmíněnooficiální Hell Divers 2 Kanály určené pro členy komunity byly v poslední době zaplaveny hráči, kteří tahají vývojáře za to, co je vnímáno jako Nevyvážená aktualizace. Podle společnosti Hell Divers 2 se stávají obtížnějšími, zatímco optimální strategie, jako je „meta“ Stahování Vzhledem k tomu, že obsahuje OP railgun, je v důsledku patche slabší. Je to tak špatné, že někteří vývojáři Arrowhead Game Studios začali reagovat na kritiku Snark a sarkasmus, pořízení snímku obrazovky komentářů a jejich sdílení prostřednictvím subredditu. Jeden řekl: „Ten chlap, který se dívá, jak všichni pláčete, mě tak baví.“ Hell Divers 2 vývoj v nesouladu, Podle redditor Curious_Influence185. „Lidé stále čistí Helldive, takže si nejsem jistý, co říct.“ řekl animátor Arrowhead Games Studios Fredrik Eriksson. „Ale přichází na mysl „problém s dovednostmi.“ Podobných prohlášení bylo dost, přičemž prezident společnosti a kreativní ředitel Johan Bilstedt se připojil k tomu, aby řekl, že komentáře nereprezentují étos studia:

Ahoj! Děkuji, že jste to zmínil, z pohledu studia to není záměr. Ale protože jsem velkým předplatitelem Communication Studio, znamená to, že povzbuzuji vývojáře, aby se zapojili do komunity. To nás však také vystavuje riziku nedorozumění nebo prudkých hádek, což je něco, o čem ve studiu aktivně diskutujeme, abychom se zlepšili. I když chápu, že se to odráží na studiu jako celku, není naším záměrem, aby to bylo chování z naší strany. Chceme zajistit, abyste se všichni v této hře a v této komunitě bavili co nejlépe. Pokud jde o nápravu rovnováhy a názorů, které ji obklopují, aktivně čteme co nejvíce a bereme v úvahu to, co se říká, když o věcech interně diskutujeme. Aktuálním aktuálním tématem je zpětná vazba hráčů, jejich reakce na úpravy vyvážení a celkový pocit ze hry.