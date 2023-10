Bude 3. sezóna „Enterprise“? Tvůrce oslovil fámy

Na základě knih Isaaca Asimova, instituce Sleduje skupinu exulantů na jejich cestě za záchranou lidstva a obnovou civilizace uprostřed pádu Galaktického impéria. Stejně jako postavy sci-fi dramatu Apple TV+ se tvůrce David S. Goyer zaměřil na budoucnost již dávno. instituceFinále 2. sezóny vyšlo 15. září. Ve skutečnosti, když měla v září 2021 premiéru série nominovaná na Emmy, showrunner řekl, že už Představil osm sezón Plán pro streamera. „Apple věděl, že je to velký podnik, a chtěl se ujistit, že píšu pro něco,“ řekl tehdy Decider.

Právě dokončila své druhé kolo, instituce Diváci samozřejmě myslí na 3. řadu, i když Apple ještě neoznámil prodloužení. O tom však informovala více médií Natáčení už začalo na jaře. The Midgard Times v dubnu uvedly, že hlavní natáčení třetí série probíhá v České republice, přičemž obsazení je také naplánováno na další natáčení v Irsku a datum ukončení sedmiměsíčního natáčení bylo 26. října. To bylo zveřejněno v červnu Kamery se začaly rozjíždět Koncem května bude natáčení probíhat v Praze na začátku podzimu.

Apple TV+

Goer však zatím žádné tajemství neprozradil. „Nemohl bych o tom mluvit,“ řekl TechRadar v červenci, když se na to zeptal Zvěsti o natáčení třetí sezóny. „Přibližně před měsícem jsme dokončili 2. řadu [May 2023]Hodně z toho, co se stane v sezóně 3, bude záviset na tom, jak dobře bude tato sezóna přijata v prvních několika týdnech.

Členové obsazení Lou Llobell (Gal Dornick) a Leah Harvey (Salvor Hardin) stejně mlčeli. „Nevím, kdo začal s touto fámou,“ řekl Lobel deníku a dodal: „Ale doufám, že je to pravda! Nyní jsme ve 2. sezóně. Stejně jako v sezóně 1 se nemůžeme dostat před sebe.“ duo dovnitř instituce Obsazení v sezóně 2 byli Jared Harris (Harry Seldon), Laura Byrne (Eto Demerzel), Lee Pace (Brother Day), Terence Mann (Brother Dusk), Cassian Bilton (Brother Dawn) a Alfred Enoch (Raych Foss).

I když Goer nic nesdílel instituce Podrobnosti o sezóně 3 byly potvrzeny v červenci Jeho plán je na osm sezón Pro představení zůstala nedotčená. „Uvidíme, jestli budu mít odhodlání se tam skutečně dostat, nebo ne,“ přiznal pro Den of Geek před druhou sezónou. „Už mi to trvalo pět let života. Takže představa, že by to mělo být dalších alespoň 10 let, je trochu skličující. Ale pokud tam budou diváci a já se pořád dobře bavím a herci se pořád dobře baví, tak určitě .

David M. Bennett/Getty Images Zábava/Getty Images

Druhá sezóna, která zahrnovala 138letý časový skok, byla adaptována ze „dvou nebo tří příběhů“ v Asimovových knihách, ale přehlídka provedla významné změny ve zdrojovém materiálu. (Vytvořil Pace’s Brother Day jako novou postavu, stejně jako několik záměn pohlaví, například). „Apple TV+ slibuje, že každá sezóna se vypořádá s krizí,“ vysvětlil Goyer s tím, že pátráním je Crisis 2. sezóny. O tom, zda Nadace přežije nebo nepřežije válku Impéria. Jakékoli aktualizace Asimovových děl byly záměrně provedeny, aby posloužily jeho dlouhodobému plánu pro sérii dosáhnout plánovaných 80 epizod.

V rozhovoru pro Den of Geek dodal: „Aby byla série úspěšná a pokračovala osm sezón, musí přitáhnout široké publikum.“ „Ano, chceme se ponořit do všech těch vzrušujících nápadů, ale chceme se ujistit, že publikum skutečně zajímá postavy v našem příběhu a zda žijí nebo umírají nebo koho milují.“

Tyto plány však byly údajně všechny na místě před stávkami WGA a SAG-AFTRA v Hollywoodu, které byly údajně na místě. Očekává se, že to ovlivní instituce Sezóna 3. Tvrdí to deník Midgard Times. Výroba zastavena v červenci a očekává se, že zůstane v pauze, dokud nebudou vyřešeny pracovní spory. co bylo řečeno, instituce Je nepravděpodobné, že se vrátí na třetí sezónu až do roku 2025, ale vzhledem k pokračující povaze hitů je v tuto chvíli možné cokoliv.