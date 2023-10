Adrienne Riseley je připravena začít pracovat na The Kilns at Te Horo

Dvě úlové pece Mirka Smíska byly přestěhovány a přestavěny. Fotografie: Rosalie Willis

Mixed media umělkyně Adrienne Riseley bude první hrnčířkou v rezidenci v The Kilns at Te Horo.

The Kilns at Te Horo, na pobřeží Kāpiti, je o oslavě odkazu zesnulého Merka Smiska a vytváření budoucí inspirace.

Unikátní projekt přitahuje návštěvníky k ručně vyrobeným zděným úlovým pecím navrženým světově uznávaným keramickým umělcem Smíškem, který již více než 40 let vytváří centrum keramického umění.

Pece byly pečlivě demontovány, přemístěny na krátkou vzdálenost, aby uvolnily cestu pro Pika Pika k Otaki Expressway, a přestavěny v rámci projektu širších pecí.

Riselli, která pochází z Dolního Haute, žije ve Švédsku 30 let.

Adrienne Riseley je první rezidentní hrnčířkou v The Kilns v Te Horo.

Povzbuzován Christine Boswickovou, Neilem Grantem a Michaelem Trommickem na umělecké škole University of Otago, Risley se zamiloval do hlíny.

„Osud Mirka Smíška a můj jsou v mnoha ohledech podobné.

„Nepokoje od místa narození až po zemi daleko, daleko a vášeň pro hlínu, která trvá desítky let, nás spojuje.“

Info o Smiškovi na webu The Kilns at Te Horo říká, že s hlínou začal pracovat v Austrálii v roce 1948, poté, co na konci druhé světové války opustil svou zdevastovanou vlast, Československo.

„Merrick se přestěhoval na Nový Zéland v roce 1951 a připojil se k Crown Lynn Pottery v Aucklandu, kde experimentoval s dekorativními, volně tekoucími bohémskými vázami.

„Zanechal tovární výrobu a přestěhoval se do Nelsonu, kde se v roce 1956 stal prvním nezávislým hrnčířem na Novém Zélandu na plný úvazek.

„V 60. letech pracoval rok v Leach Pottery v Anglii a studoval v Japonsku.

Merek Smíšek.

„Pod vlivem ango-japonského asketického Leacha Smišek pokračoval ve vývoji svých vlastních osobitých forem.

„Smíšek byl za svou práci oceněn v roce 1990 vyznamenáním OBE a v roce 2008 mu česká vláda udělila medaili Senátu za přínos české kultuře.

Riselli byla finalistkou Portage Ceramics Awards v letech 2005 a 2006 a měla samostatné výstavy a díla zahrnutá v galeriích ve Wellingtonu, Dow Gallery v Lower Hutt v Aucklandu a v předních galeriích ve Švédsku, Finsku a Baltimoru v USA.

Posledních 15 let vyučuje Raisley na umělecké škole Kulturskola a vytváří umělecká díla s použitím řady materiálů.

Nedávno se vrátila k práci s hlínou.

Keramik Peter Lang z Aucklandu, který byl jedním z posuzovatelů uchazečů o pobyt, byl ohromen Risleyho investigativním přístupem k práci s hlínou, která zahrnuje širokou škálu technik a procesů.

„Adrienne se zjevně nebojí používat originální nápady a technické ‚vynálezy‘.

„Její sochařská práce je přesvědčivá a dokonalá a její učitelské schopnosti a schopnost podporovat zapojení komunity jsou pro tuto pozici perfektní.“

Raisley se se svým manželem Frederickem Randersem nastěhuje do zrekonstruovaného nádraží Te Horo.

V listopadu nastoupí na rezidenci.