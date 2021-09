Brazilský Bolsonaro říká, že Johnson hledal „nouzovou“ dohodu o jídle, ambasáda nesouhlasí

BRASILIA – Reuters

Bolsonaro ve svém týdenním online vysílání svým příznivcům nezmínil producenta, ale řekl, že Johnsonovu žádost předal ministryni zemědělství Tereze Cristině.

„Chce s námi mimořádnou dohodu o dovozu druhu jídla, které v Anglii neexistuje,“ řekl.

Britské velvyslanectví v Brazílii zpochybnilo Bolsonarův účet s tím, že to, co řekl brazilský prezident, to faktům nepřipomíná.

Kancelář prezidenta neodpověděla okamžitě na žádost o objasnění produktu.

Rostoucí ceny zemního plynu přiměly v posledních týdnech zavřít některé britské továrny na hnojiva, což vedlo k nedostatku oxidu uhličitého používaného k prskání piva a nealkoholických nápojů a omráčení drůbeže a prasat před porážkou. Přečtěte si více

Britská vláda se ve snaze odvrátit nedostatek masa a drůbeže snažila podpořit mimořádnou situaci a varovala producenty potravin, aby se připravili na 400% nárůst cen oxidu uhličitého.

Ministři, včetně Johnsona, opakovaně ignorovali návrhy, že by mohl být nedostatek tradičních vánočních tarifů, jako je pečená krůta, ačkoli někteří dodavatelé na ně upozorňovali.

Bolsonaro řekl, že ho Johnson také požádal, aby pomohl zvýšit brazilský dovoz whisky z Británie, ale ve svém rozhovoru na sociálních sítích dodal, že to bylo na soukromých společnostech, a ne na jeho vládě.

(Reportáž Maria Carolina Marcelo a Anthony Boudl); Úpravy Aurora Ellis a Peter Cooney

