Bezplatná hra pro PlayStation Plus na únor by mohla být kriticky uznávanou hrou pro PS4

Sony zatím neprozradilo, jaké bezplatné hry pro PlayStation Plus předplatitelé PS Plus na PS4 a PS5 na měsíc únor dostávají. To by se mělo změnit tento týden a příští týden, 1. února, by se měly hry rozjet. Před oficiálním odhalením už možná víme, která z těchto bezplatných her je. Informace nepřichází způsobem úniku nebo zasvěcených osob z oboru, jak tomu obvykle bývá, ale spíše prostým pozorováním.

Sony neoznámilo, kdy budou zdarma dostupné únorové hry PlayStation Plus, ale vždy je to první úterý v měsíci. Pokud se tento vzorec udrží, hry vyjdou 1. února a právě teď je na 1. února naplánovaná pouze jedna hra, a to Life Is Strange: Remastered Collection.

V roce 2021 poskytla PlayStation předplatitelům PlayStation Plus několik prvních vydání v průběhu roku a očekáváme, že totéž se stane v roce 2022. Life Is Strange: Remastered Collection’s zahrnutí ještě pravděpodobnější je skutečnost, že PlayStation již spolupracoval se Square Enix na získání první hry, Life if Strangedo rukou PlayStation Plus v roce 2017.

Teď vím, co si myslíš, jestli už dali Život je zvláštní před téměř pěti lety zdarma, proč by je dávali Life Is Strange: Remastered Collection pryč zdarma? Dobrá otázka, ale ignoruje to fakt Life Is Strange: Remastered Collection je kolekce složená ze dvou her. Další hra je Life Is Strange: Before the Stormprequel k Život je zvláštnía hru, která nikdy nebyla vydána prostřednictvím služby PlayStation Plus.

Posledním bodem je v tomto případě skutečnost, že série má historii vydávání v pátek, nikoli v úterý, což činí toto vydání z 1. února zvláštním, pokud to samozřejmě není za účelem usnadnění nabídky PlayStation Plus. To znamená, víte, co dalšího se nabízí 1. února? První dva z únorových titulů Games With Gold, které také ještě nebyly odhaleny.

Jako vždy vás budeme průběžně informovat. Únorové bezplatné hry PlayStation Plus a únorové bezplatné hry Xbox Live Gold by měly být oznámeny tento týden, a až budou vše, budeme vás o tom informovat. Mezitím získáte další informace o všech věcech PlayStation, Xbox a všech ostatních hrách kliknutím tady.