Vincent Valentine bude „doprovodnou postavou“ ve Final Fantasy 7: Rebirth

Po novém traileru Final Fantasy 7: Rebirth, který obsahuje vzrušující debut Vincenta Valentina, vývojáři hry potvrdili, že pseudo-upír v červeném plášti se skutečně připojí k party v Rebirth podobným způsobem jako Red XIII Remake.

Vyplývá to z vlastního rozhovoru IGN s vývojáři, ve kterém režisér Naoki Hamaguchi potvrdil Vincentovu roli:

„Pokud jde o to, zda Vincent bude nebo nebude hratelnou postavou, bude spíše společníkem na párty, pokud jde o znovuzrození,“ řekl Hamaguchi. „Takže to bude podobné tomu, co byl Red XIII v remaku.“

Konkrétně to znamená, že Vincent nebude hratelný v Rebirth, ale bude svým způsobem členem party. V remaku se Red XIII připojí ke skupině v průběhu příběhu a bojuje po jejich boku, ale nelze jej ovládat v bitvě ani měnit jeho vybavení. To však neznamená, že Vincent je natrvalo mimo seznam party – Red

Vincentův vzhled v nejnovějším traileru Rebirth přišel jako vítané odhalení, protože postava je jedním z nejoblíbenějších členů skupiny z původního FF7. V původní hře byl Vincent volitelným členem party, se kterým se setkal v Nibelheimu, a který se ke skupině připojil na vlastní pomstu. Vincent byl natolik populární, že dostal svou vlastní vedlejší hru Dirge of Cerberus – i když v té době získala rozporuplné recenze.

Nedávno jsme viděli velký nový teaser na Rebirth na Sony State of Play, kde jsme se podívali nejen na Vincenta, ale také na Cait Sith, zlatý talíř a mnoho dalšího. Final Fantasy 7: Rebirth bude zjevně obsahovat 100 hodin obsahu a bude zahrnovat velmi specifickou scénu, na kterou fanoušci „umírají“, podle Square Enix. Vydání Rebirth je aktuálně naplánováno na 29. února 2024 jako zpočátku exkluzivně pro PS5.

Hovořili jsme také s producentem Yoshinori Kitasem a kreativním ředitelem Tetsuyou Nomurou o roli Zacka Faira v Rebirth a také o tom, jak chocobos fungují. Celý rozhovor můžete sledovat zde a náš náhled hry zde.

