Desátý ročník českého filmu Texasu

Mnoho událostí bylo zrušeno nebo odloženo kvůli obavám z koronaviru. Před zahájením jakékoli akce se poraďte s organizací.





Obrázek poskytl film z Čech z Texasu



Film Czech That Film Texas každoročně přináší do Texasu to nejlepší ze současné české kinematografie. Festival usiluje o promítání filmů, které nejen vystavují diváky české kultuře, ale také osvětlují publikum, sdružují lidi a nabízejí inspirativní zábavu pro všechny.

Na čtyřdenní festival se v Pioneer Farms objeví pop-up show. Uvedené filmy budou: