Bělgorod: Rusko obviňuje Ukrajinu z náletů vrtulníků na sklad paliva na ruském území

Rusko obvinilo Ukrajinu z pátečního útoku vrtulníkem na sklad paliva na ruském území, když se objevily záběry hořícího zařízení.

Ruské ministerstvo obrany v prohlášení uvedlo, že vrtulníky „vstoupily do vzdušného prostoru Ruské federace ve velmi malé výšce“ v 5:00 moskevského času a „zahájily raketový útok na civilní skladiště ropy nacházející se na předměstí Belgorodu“.

V důsledku toho „byly poškozeny jednotlivé tanky a začaly hořet,“ řekl mluvčí společnosti generálmajor Igor Konašenkov a dodal, že sklad „nemá nic společného s ruskými ozbrojenými silami“.

CNN nebyla schopna ruská obvinění ověřit.

Ukrajinské ministerstvo obrany útok nepotvrdilo ani nepopřelo. Rusko v minulých dnech bombardovalo skladovací zařízení paliva kolem Ukrajiny.

„Chtěl bych ujistit, že Ukrajina provádí obrannou operaci proti ruské agresi na území Ukrajiny,“ uvedl v pátek v televizním prohlášení mluvčí ukrajinského ministerstva obrany Oleksandr Motozyanek.

„To neznamená, že by Ukrajina měla být zodpovědná za každý špatný odhad, událost nebo katastrofu, která se stala na území Ruské federace. Není to poprvé, co jsme svědky takových obvinění. Proto tyto informace nepotvrdím ani nevyvrátím.“ “

CNN identifikovala a geograficky ověřila videa na sociálních sítích ukazující dva vrtulníky letící nad ruským městem Belgorod poblíž ukrajinských hranic, ale nemůže potvrdit, že tyto dva vrtulníky jsou ukrajinské.

Na jednom z videí jsou spatřeni při útoku na sklad paliva. Video natočené asi 1800 stop (550 metrů) od zařízení ukazuje vícenásobné zásahy a následný požár na dálku.

Oblast Belgorod – ležící na silnici z Moskvy do Charkova, druhého největšího ukrajinského města – byla centrem dodávek paliva, které podporovalo ruskou invazi na Ukrajinu.

Ruská státní média TASS s odvoláním na ministerstvo pro mimořádné situace uvedla, že následný požár „pohltil palivové nádrže“ zařízení.

Ruská státní média RIA Novosti s odvoláním na pohotovostní služby uvedla, že vzplálo asi 16 000 metrů krychlových (3,52 milionu galonů) paliva, včetně osmi nádrží, z nichž každá obsahovala 2 000 metrů krychlových paliva. Osm tanků.

Guvernér regionu Belgorod Vjačeslav Gladkov v pátek na svém kanálu Telegram uvedl, že při požáru byli zraněni dva zaměstnanci skladu, ale nebyli ohroženi na životě. Dodal, že v okolí skladu byli obyvatelé evakuováni, obyvatelům města ale žádné nebezpečí nehrozilo.

ruský prezident Ruský prezident Vladimir Putin Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov v pátek uvedl, že byl o údajném úderu informován a varoval, že incident by mohl narušit probíhající jednání mezi Kyjevem a Moskvou.

„Prezident byl informován o Belgorodu,“ řekl Peskov v konferenčním hovoru s reportéry. Víte, že tam bylo posláno ministerstvo pro mimořádné situace. Podnikají se kroky k reorganizaci míst zásobování palivem tak, aby to, co se stalo, žádným způsobem neovlivnilo úroveň zásobování všemi potřebnými palivy.“

Ruská armáda vyhlásila vzdušnou převahu nad Ukrajinou.

„Vzdušná převaha během operace je absolutní realitou,“ řekl Peskov. „A pokud jde o to, co se stalo, možná bychom neměli dávat hodnocení my, ale naše orgány činné v trestním řízení.“