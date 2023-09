Česká vláda schválila plán ministerstva obrany na nákup dvou desítek amerických stíhaček F-35 – KIRO 7 News Seattle

BRAKE – (AP) – Vláda České republiky ve středu schválila plán ministerstva obrany na nákup dvou desítek amerických stíhaček F-35 v hodnotě asi 150 miliard českých korun (6,5 miliardy dolarů).

Premiér Petr Fiala řekl, že F-35 „rozhodnou o budoucnosti našich taktických vzdušných sil na desítky let dopředu“.

Fiala řekl, že zakázka pro českou armádu „vysílá vzkaz našim spojencům, že bereme bezpečnost naší země vážně a že s námi mohou počítat“.

První z 24 stíhaček by měl být dodán do roku 2031, zbytek do roku 2035, řekl Fiala. Americký letoun nahradí 14 stíhaček JAS-39 Gripen ze Švédska, které v současnosti používá česká armáda.

Za letadla, výcvik pilotů, munici a další náklady zaplatí Češi Spojeným státům téměř 5 miliard dolarů, uvedla ministryně obrany Jana Černozová. Zbytek peněz bude použit na modernizaci letecké základny Kazlav ve střední České republice, palivo a vlakový personál, uvedla Černozová.

Generálporučík Karel Řehka, náčelník generálního štábu, řekl, že nové tryskáče „nám umožní účinně se bránit spolu s našimi spojenci proti agresi, bude-li to potřeba.“

Ministerstvo vyjednává s USA zhruba rok v době plné ruské agrese proti Ukrajině.

Středeční oznámení přišlo poté, co vláda v květnu rozhodla o převzetí 246 bojových obrněných vozidel CV90 Ze Švédska v rámci velké modernizace armády uprostřed války s Ruskem.