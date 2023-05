Manchester United 3-0 Tottenham: Tým Marka Skinnera si vítězstvím Tottenhamu udrží titul WSL | fotbalové zprávy

Man United si udrželi svůj titul ve WSL, když prohráli 3:0 s Tottenhamem, kterému stále hrozil sestup.

Strana Marka Skinnera vypadala po celou dobu velmi uvolněně a byla to perfektní rozcvička na jejich první velké domácí finále proti Chelsea v FA Cupu příští víkend.

Leah Galton v úvodním zápase využila chyby bývalé obránkyně Manchesteru United Amy Turner (32). O tři minuty později Alicia Russo (35) zdvojnásobila vedení úžasným zásahem, přičemž Galton a Russo nyní vyrovnali na 10 gólů za sezónu.

Vítězství uzavřel Nikita Paris krátce po druhém poločase v 53. minutě, když si zpočátku otevřel šestibodový náskok před rivalem Manchester City, který ve své honbě za titulem zakolísal porážkou 2:1 proti Liverpoolu. Chelsea však porazila Everton 7:0 v pozdním zápase World Series of Poker, čímž snížila náskok Man United na čtyři body, přičemž Blues měli dva zápasy v ruce.

„Pravdou je, že musíme vyhrávat naše zápasy… Víme, co musíme udělat. Jsem z toho velmi uvolněný,“ řekl po zápase BBC manažer Man United Mark Skinner.

„Po tomhle půjdu domů a dokud nezahrajeme Man City.“ [in the WSL on May 21]Nemusíte se na to dívat. Všechno je to o nás, budeme se soustředit na sebe a nedovolím, aby tomu něco stálo v cestě.“

Ani Spurs nebyli bez šancí – Bethany se dvakrát přiblížila Anglii – ale několik chyb v obraně je přimělo k tomu, aby dobře porazili Lee Sports Village. Na Reading, který okupuje sestupovou zónu, dělí jen tři body a střetnou se s ním 20. května v předposledním zápase sezony.

Jak Manchester United dosáhl vítězství?



obrázek:

Úvodní gól Manchesteru United vstřelil Lea Galton



Man United od začátku dominoval a brankář Tottenhamu Tanga Rica Corbela potřeboval sérii zákroků. Největší brzká šance však padla anglickému Tottenhamu. Po jemné hře na jeden dotek od svých spoluhráčů vítězka Eura 2022 vtrhla do oblasti a bez námahy se přiblížila Marii Erbisové, ale její střelu zablokovala Maya Le Tissier.

Man United pokračoval v tlačení Tottenhamu zpět a po půlhodině se konečně prosadil. Turnerova slabá přihrávka do prostoru viděla číhající Galtonovu rally, než vystřelila domů vzdálenou zatáčku s jemným zakončením.

Brzy následoval druhý Russoův gól – góly přišly na obě strany po Corbellově skvělé střele z dálky Fielde Boy Raisa. Výsledný roh byl recyklován do oblasti, přičemž útočník Man United se připojil a poslal bouřlivý volej do zadní části sítě.

Titulky týmových zpráv Po vítězství nad Aston Villou nastoupila do základní sestavy Millie Turner, která nahradila Aoife Mannion. Kapitánka Katie Zelm byla suspendována a ve dvou změnách za Manchester United ji nahradil Fieldboy Ressa.

Tottenham provedl čtyři změny. Tenga Rica Korbela, Kate Graham, Chelena Zadorski a Jess Nas všichni nastoupili do základní sestavy, aby nahradili Becky Spencer, Ashley Neville, Evelina Sumanen a Rosella Ain, které všechny nastoupily na lavičce.

Ale Tottenham včas připomněl, jak rychle se mohou hry změnit, když na konci prvního poločasu trefí břevno. Jess Nas vybuchla nalevo, ale Celine Bizet mrštila centr do oblasti od břevna.

Po poločase trvalo pouhých osm minut, než Manchester United přidal třetí po další chybě obrany Tottenhamu. Pokus uklidit Galtonův centr z levé strany byl slabý od Keryse Harropa a Sheliny Zadorsky.



obrázek:

Střelu Bethany Englandové zachránila Maya Le Tissier na začátku prvního poločasu



Zatímco Corbella nemusel předvádět pravidelné zákroky jako v prvním poločase, Man United nadále bušil do brankáře. Ve skutečnosti to byl její protějšek Erbes, který předvedl úžasné zákroky a udržel čisté konto.

Anglie pálila po centru z pravého křídla, Mana Iwabuchiho střelu vyrazil Mana United č. 1. Rosella Ayane se snažila dostat k odraženému míči, ale Erbes byl opět u toho, aby zabránil Spurs. Anglie se brzy nato uzavřela a odvrátila pohled z rohu.

Ale Man United sledoval zápas v relativní pohodě, dával góly a držel si čisté konto, což se mohlo ukázat jako zásadní v poslední den, 27. května.

Skinner: Tolik dobrých věcí, ale nikdy nejsem šťastný

Manažer Manchesteru United Mark Skinner řekl BBC:

„Řekl jsem [in the huddle after the game] Nyní můžeme příští týden přepnout takt na jinou hru, psychologickou hru.

„Víme, že můžeme hrát a porazit jakýkoli tým – myslíme si to – ale teď jde o to, abychom viděli, jak to pro nás bude příští týden vypadat.

„Vždy to beru zápas od zápasu a oni vědí, že když udělají chyby, aniž by se soustředili na jeden zápas, není to v jejich nejlepším zájmu. Byli jsme velmi profesionální a dnes jsme byli profesionálové.“

„První poločas jsme diktovali, ale ve druhém jsme trochu odskočili.

„Jedním z velkých momentů byl Maryin dvojitý záchranu. Ukazuje to světovou kvalitu, kterou má. Nedělá moc hry a pak s tím přijde.“

„Bylo mnoho [good] Malé porce, ale nikdy nejsem spokojená. Konzistence druhého poločasu by se měla zlepšit. Nemůžeme to udělat proti Chelsea v příštím zápase.“

Gibson: Vyhrál lepší tým, ale nebyli jsme neporažení

Manažer Tottenhamu Vicky Gibson řekl BBC po porážce od Manchesteru United:

„Nejlepší tým vyhrál určitě. Přišel jsem do Leigh Sports Village, místo je plné fanoušků United a věděli jsme, že to bude těžké, zvláště hrát proti špičce ligy, a museli jsme se této výzvě postavit.“

„Je to boj nebo útěk a dnes jsme měli United na chvíli mimo. Myslel jsem, že jsme je prvních 30 minut frustrovali, ale individuální chyby nás stály první gól.“

„Ale oni se nevzdali, prostě pokračovali až do závěrečného hvizdu a my jsme měli šance brzy, když Beth obešla Mary Erbes.

„Pokud střílí do sítě, mění hru, když jsme se do ní vrátili a nedokázali jsme najít oporu ve hře.

„Nejsme zklamaní. Je to dobrý běh pro spoustu hráčů, kteří nějakou dobu nehráli. Přeskupíme se.“

Co pak?

Manchester United Bude dalším hráčem, který si zahraje nedělní finále FA Cupu na vyprodaném stadionu ve Wembley proti úřadujícím šampionům. Chelsea. Výkop je ve 14:30. ostruhy Odehrál předposlední zápas proti WSL čtení dne 20. května; Výkop v 16:15.