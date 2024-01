Baldur's Gate 3 má krásnou poctu, kterou uvidíte skrz zamlžené oči

A tady je něco nezvykle úžasného. přes práce Od Rachel Quirk, spisovatelka Larian Studios Právě jsme se dozvěděli o velmi dojemné poctě hráčovu otci, která se objevuje v oceňovaném RPG studia. Baldurova brána 3. V říjnu 2020 zveřejnil člen fóra Larian zprávu, v níž poděkoval vývojáři za vydání první kapitoly hry v Early Access, protože jim to umožnilo užít si poslední dobrodružství s jejich otcem, kterému byla nedávno diagnostikována Alzheimerova choroba.

Rozbalení sběratelské edice Baldur's Gate 3

Uživatel Solfalia ve velmi dojemném příspěvku vysvětlil, že on a jeho otec spolu pravidelně hráli hry na hrdiny, zejména Baldurova brána 2 A Larianovy předchozí RPG, Divinity: Original Sin 1 A 2. Manžel se moc těšil Baldurova brána 3Během karantény v roce 2020 byla Solvaliině otci diagnostikována demence.

když B C3 Bylo vydáno v Early Access, což jim dalo příležitost, jak to říká Solvalia, „zažít s ním naposledy dobrodružství.“

Tento brzký příchod znamená, že o letošních Vánocích s ním budu moci naposledy vyrazit za dobrodružstvím a vím, že si to užije. To, že velcí špatní jsou mozky, je jen třešničkou na dortu. Takže uprostřed obtíží a bolesti, které vám tento brzký příchod mohl způsobit, vězte, že vám patří můj nejupřímnější a nejhlubší dík. Je to pro mě víc než jen časný přístup, je to další dobrodružství, do kterého můžu jít se svým starým tátou a udělat si pár dobrých vzpomínek.

„Když jsme tu zprávu četli, v domě nebylo suché oko,“ řekla Larianova Rachel Quirk na X (dříve Twitter) 4. ledna, když retweetovala módního návrháře. Tweet od Andrea Gatta Zdůraznění jeho objevu příběhu.

Koncem loňského roku, téměř dva roky po jeho původní pozici, Solvalia Vrátil se na Larian Forum Chcete-li publikovat aktualizaci. Získejte kapesníky.

„Nakonec jsem s ním hrál o Vánocích,“ potvrdil. „Byla to velká legrace, rádi jsme vzpomínali na staré věci BG2 Dny a dostat se do problémů v novém dni. Poté podrobně popsal, jak po úvodním příspěvku obdržel e-mail od Lariana, ve kterém mu nabídl, že bude jeho otec hrát roli v plné hře.

Solvalia pokračuje: „Řekla jsem to tátovi následující Vánoce, protože jsem se chtěla ujistit, že to bude vědět, než se to zhorší, a byl tak šťastný, že mě požádal, abych týmu poslal děkovný dopis, doplněný o jeho fotografii. praštěný usměvavý obličej.

Solfalia očekávala pěkný odkaz na plaketě ve hře nebo možná v jedné z desítek herních knih, a proto oslovila Lariana, aby se zeptala, jak najít poctu, když hra vyšla. Toto byla odpověď:

Glitter Gala, Bloomridge Park a Blushing Mermaid tvoří trojúhelník v dolní městské bráně Baldur, v jejímž středu je Golbraith Vault – kde se nachází velký Golbraith Stredivas. Kdysi proslulý lovec myslí, od té doby odešel do důchodu a nyní tráví dny psaním – doufal, že své znalosti předá dalším generacím.

Když Solvalia našla trezor, hlásil, že absorboval všechny předměty v něm. Bylo to mnohem víc, než čekal. „Nejen, že Goldbraith vypadal jako můj otec, měl několik dialogů,“ napsali. „Někteří z nich jsou také docela dojemní (alespoň pro mě).“ Různé papíry v domě byly ohromující a z hromady dopisů mezi Goldbraithem a jeho synem se mi sevřel knedlík. Lhal bych, kdybych řekl, že nemám zamlžené oči. Trezor The Secret Mind Hunter byl úžasný.

„Dobrovolně jsem se přihlásila, že napíšu Golbraitha,“ uvedla Quirke ve svém tweetu a dodala, že metafora lovce mysli byl nápad jiného člena týmu. „Jsem opravdu rád, že jsme uctili velkého lovce myslí.“

„Jakmile jsem dokončil prohledávání celého domu, řekl jsem to rodičům,“ uzavřel svůj příspěvek Solvaglia. „Teď je v pěstounské péči, takže nemůže hrát hru, ale naslouchal mým popisům s dětskou radostí, jakou jsem dlouho neviděl. Miloval každý jeho okamžik. Miloval myšlenku, kterou jeho postava měla.“ monokl a byl hrdý na to, že jeho postava má tajný trezor se zbraněmi. Stále o tom čas od času mluví během našich týdenních rozhovorů.

Díky, Lariane.

Alzheimerova choroba je krutá a brutální nemoc, a pokud se na to cítíte, můžete úsilí v boji proti ní podpořit darem na charitu Alzheimerova asociace.