Metroid Dredd vyhrál první místo v ‚Nejlepších hrách roku 2021‘

Samosův poslední výlet Metroidní děs Od doby, kdy v říjnu dorazila na Nintendo Switch, se dočkala spousty chvály a nyní je korunována na prvním místě v žebříčku TIME 10 nejlepších her roku 2021.

Nejnovější kapitola v sérii Metroid dokáže předběhnout těžké hittery, jako je nekonečná auraA Forza Horizon 5a dokonce i vítěz herní ceny, vezmi si dva. Tady je přesně to, co TIME řekl o nejnovější verzi Metroid od MercurySteamu:

„Když si většina lidí představí Nintendo, vybaví se jim představy o postavách vhodných pro děti, jako je Mario a Pikachu. Ale Samus Aran, mezigalaktická lovkyně odměn slávy Metroidů, si své místo v Mount Rushmore dlouho vydobyla pro postavy této společnosti. A další než deset let bez pořádné hry Metroid, Samus je zpět ve velkém stylu s letošní Metroid: Dread, 2D postranní rolovací akční hrou pro Nintendo Switch, ve které je náš hrdina pronásledován uměle inteligentními zabijáckými roboty na tajemné planetě ZDR. Dlouholetý producent Metroid Yoshio Sakamoto vaří a přestalo se vyrábět téměř dvě desetiletí, často oprávněně děsivé – i když ne tak vysoké jako něco jako Alien: Isolation – a fantastický návrat k vytvoření klasické a milované franšízy.“

Zde je úplný seznam pro TIME:

Metroidní děs šifrování Forza Horizon 5 Pampeliška: barevný příběh třetí atentátník zadní nekonečná aura Deathloop sobolí vezmi si dva

Zrovna minulý týden vyhrál Metroid Dread na Game Awards nejlepší „akční/dobrodružnou“ hru. Bylo to proti titulům jako Průkopníci psychologie 2 A Ratchet and Clank: Rift Apart.

Hráli jste Metroid Dread na Switch? Je to vaše obecná hra? Řekněte nám níže.