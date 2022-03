Goodwill Cup: Carlsen, Lim postoupili do semifinále | šachové novinky

Modelové koně Magnus Carlsen a Liem Quang Le, oba modeláři, se ve středu předvedli dominantnímu předvedení, aby postoupili do semifinále Charity Cupu. Carlsen vyhrál 2,5-0,5 nad mladým americkým nadějným Hansem Niemannem, aby se hrou dostal do další fáze fundraisingové kampaně UNICEF.

Carlsen řekl, že jeho šachový soupeř Meltwater Champions Tour tvrdě bojoval, ale že finále bylo „relativně snadné“.

V zápase v Liem se dobře připravený vietnamský sprintér vzpamatoval pouze ze své druhé prohry na turnaji, když porazil Čecha Davida Navarru 2,5-1,5. Byl to jediný zápas ze čtvrtfinále, který zašel tak daleko – ale nebylo pochyb o tom. Mezitím bylo Carlsenovo vítězství nad Neimanem ještě silnější.

Nor poté řekl: „Myslel jsem, že první dva zápasy byly velmi napjaté a velmi těžké. Do jisté míry jsem je měl pod kontrolou, ale vymkly se mu z rukou. Bojoval velmi dobře. Oba zápasy a oba byly velmi těžké.“ , ale myslím, že poslední zápas byl relativně snadný.“ .

Světová jednička Carlsen se ve čtvrtek utká ve čtvrtečním semifinále se světovou trojkou Deng Liren poté, co čínská superstar zaznamenala podobné vítězství nad Nizozemcem Jordanem van Forestem.

A v dalších čtvrtfinálových zápasech byl polský vítěz Světového poháru Jan Krzysztof Duda dalším hráčem, který skončil brzy rychlým vítězstvím nad Španělem Davidem Antonem. Duda vyhrál první dva a pak dostal loterii, kterou potřeboval k plavbě.

23letý hráč řekl: „Je samozřejmě skvělé dostat se do semifinále a vyhrát tak přesvědčivým způsobem, ale nemyslím si, že jsem dnes hrál skvělé šachy, neudělal jsem mnoho velkých chyb a jen ‚ využil mé šance.“ V komentáři k této události řekl mezinárodní profesor Jovanka. Huska: „Byl prostě lepší hráč než David Anton, a když se naskytly příležitosti, využil je.“

Tato akce je podporována nadací NEAR a koná se za účelem získání finančních prostředků pro UNICEF.

