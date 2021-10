Nyní se hraje na pixelu s cloudovým vyhledáváním pro Android 12

Telefony Pixel se systémem Android 12 získávají schopnost lépe rozpoznávat právě přehrávané skladby pomocí funkce cloudového vyhledávání jediným kliknutím.

Začátkem tohoto týdne tým APK Insight vysvětlil, jak na to Různá vylepšení Rozpozná „hraní“ písní ze série Pixel, které se shoduje se spuštěním systému Android 12. Vrcholem tohoto vylepšení je přepracování stránky historie, která vám umožní snadno „oblíbené“ skladby uložit a uložit je na později. .

Ačkoli Android 12 nemusel být pro Pixely spuštěn 4. října, jak někteří předpovídali, zdá se, že Google stále zahájil proces zavádění vylepšení Now to Playing k těm na Android 12 Beta. Aktualizace pro Android System Intelligence nyní probíhá prostřednictvím Obchod PlayA pro některé tato aktualizace přinesla nový přepínač nastavení Přehrávání.

Zobrazit tlačítko Hledat na obrazovce uzamčení Vyberte skladby přehrávané poblíž, které vaše zařízení nerozpozná





Nyní přehrávání na telefonech Pixel obvykle využívá databázi v zařízení k „otisku prstu“ skladby přehrávané poblíž, což umožňuje funkci fungovat, když jste offline, a hlavně neposíláte své nahrávky na Google bez aktivního souhlasu. Svět má samozřejmě velké množství hudby, „otisků prstů“, které nelze do vašeho zařízení ukládat všechny současně, takže služba Now Playing má relativně úzkou znalostní základnu skladeb, které pravděpodobně budete chtít identifikovat.

V době, kdy hraje obskurnější skladba, váš Pixel jednoduše nezobrazí informace. Místo toho budete muset o výběr skladby požádat Asistenta Google a jeho pokročilé funkce, jako je „Hum to Search“.

Alternativně, když je zapnutý nový přepínač Přehrávání, pokud váš telefon Pixel slyší přehrávání hudby, ale skladbu nerozpozná, uvidíte na obrazovce uzamčení novou ikonu vyhledávání hudby. Kliknutím na tuto ikonu byste měli začít odesílat hlasová data do Vyhledávání Google / Asistenta, aby byli identifikováni. Pokud to dokáže, zobrazí název skladby a interpreta stejně jako nyní hraje normální vyhledávání.

Pro někoho může být překvapením, že na obrazovku zámku Pixel lze kliknout tímto způsobem. S touto aktualizací nebo bez ní můžete klepnutím na název skladby v oblasti Právě hraje získat podrobnější informace o vybrané skladbě prostřednictvím Google Assistant.

V našem krátkém testu nové cloudové vyhledávání Now Playing dokázalo identifikovat méně známé Píseň Zařízení Pixel to nemohlo rozpoznat. Cloudové vyhledávání samozřejmě stále není dokonalé, jako jiné méně známé vyhledávání Píseň Od stejného umělce odešel neznámý. V tomto případě se místo toho zobrazí „Žádná skladba nenalezena“.

Rychlost rozpoznávání skladeb pravděpodobně závisí na faktorech, jako je úroveň hlasitosti, hluk na pozadí a rychlost připojení. Prostřednictvím některých počátečních testů však Cloud Song Search poskytoval poměrně přesné výsledky za méně než 5 sekund.

Zobrazení historie přehrávání se prozatím nezměnilo, bez známek nadcházejícího přepracování s kartami. Jednou pozoruhodnou změnou je však to, že skladby identifikované prostřednictvím cloudu mají jiné logo než ostatní skladby v seznamu.

Zdá se, že nové cloudové vyhledávání Now Playing má v tuto chvíli velmi omezenou kapacitu. V celém našem týmu jsme to viděli naživo pouze na jednom zařízení, Pixel 5a. Z tohoto důvodu není jasné, která zařízení Pixel jsou kompatibilní s upgradem Now Playing.

