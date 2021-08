Austrálie rozšiřuje blokování COVID kvůli obavám z šíření virů ze Sydney

NSW říká, že COVID-19 se možná rozšířil mimo epicentrum

Stát za posledních 24 hodin zaznamenal 283 zranění

Victoria ukončuje provinční uzavírky

SYDNEY – Agentura Reuters

Premiérka New South Wales Gladys Berejiklian uvedla, že Tamworth, zemědělské město 414 km severozápadně od Sydney, a Byron Bay, turistické místo 770 km severně od Sydney, by vstoupily do sedmidenního uzavření.

Tamworth ani Byron Bay zatím případ COVID-19 nezaznamenali, ale Berejiklian uvedl, že dva nakažení lidé porušili zákaz cestování a cestovali tam.

„Jako preventivní opatření zdravotní experti doporučili uzavřít Tamworth na týden,“ řekl novinářům Berejiklian.

NSW nahlásilo 283 lokálně získaných případů COVID-19 za posledních 24 hodin, oproti 262 den předtím.

Stát se snaží zadržet vlnu vysoce nakažlivého typu delta navzdory uzavření Sydney nyní v sedmém týdnu.

Sousední Victoria uvedla, že zmírní omezení po nahlášení 11 nových případů COVID-19, stejný den jako předchozí den.

Většina nových případů ve Victorii strávila čas v komunitě, zatímco byly nakažlivé, ale státní premiér Daniel Andrews uvedl, že uzavření oblastí mimo hlavní město státu Melbourne bude v pondělí zrušeno.

Melbourne zůstane zavřeno – pošesté od začátku pandemie – minimálně do 12. srpna. Přečtěte si více

V Brisbane, hlavním městě státu Queensland, hlásily úřady v pondělí čtyři nové místní případy, první den poté, co se město vynořilo z omezení pobytu doma.

Premiér Scott Morrison je v ohni kvůli pomalému uvolňování vakcíny, přičemž je očkováno pouze 22% Australanů starších 16 let.

A průzkum veřejného mínění, který provedly australské noviny, ukázal, že jeho hodnocení schválení dosáhlo nejnižší úrovně od začátku epidemie. Přečtěte si více

Morrison uznal rostoucí frustraci, ale vyzval lidi, aby byli trpěliví.

„Vím, že je jim z toho zle, vím, že jsou naštvaní, a vím, že chtějí, aby se to zastavilo a život se vrátil tam, kde věděli, že je,“ řekl Morrison novinářům v Canbeře.

„Ale zkratky tam být nemohou.“

Austrálie hlásí přibližně 36 250 případů a 939 úmrtí, včetně 90leté ženy, která byla v pondělí nahlášena jako mrtvá v Sydney.

Morrison řekl, že všichni Australané starší 16 let budou mít vakcínu do konce roku, s vyhlídkami, které to posílí v pondělí, kdy farmaceutický regulátor dal předběžný souhlas Moderně. Sledujte Favorite výstřel.

Další hlášení Colin Packham v Canberře, Ringo Jose v Sydney a Pravin Menon ve Wellingtonu; Editace Stephen Coates, Robert Percell a Nick McPhee

