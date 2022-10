Astronomové nakreslili hřbitov mrtvé hvězdy v Mléčné dráze

Přihlaste se k odběru zpravodaje CNN Wonder Theory. Prozkoumejte vesmír se zprávami o úžasných objevech, vědeckém pokroku a dalších.





CNN

–



Nová studie ukazuje, že Mléčná dráha má hřbitov mrtvých hvězd, který se rozkládá třikrát větší než je výška galaxie. Astronomové našli starověké pozůstatky hvězd, když poprvé zmapovali toto „galaktické podsvětí“.

to je naše galaxie Vznikla asi před 13 miliardami letByl domovem miliard hvězd. Postupem času se mnoho z těchto masivních objektů zhroutilo do hustých zbytků.

Když hvězda osmkrát větší než Slunce propálí své prvky a zhroutí se, vnější vrstvy hvězdy explodují v supernově. Mezitím hvězdné jádro kondenzuje, aby se stalo buď neutronovou hvězdou, nebo černou dírou.

Je snadné odhalit moderní neutronové hvězdy a černé díry, které se vytvořily v Mléčné dráze, protože zůstávají v naší galaxii a přizpůsobují se svému tvaru. Ale starověké hvězdy, které byly v mladé, vyvíjející se Mléčné dráze, byly jako hvězdné přízraky, když se je výzkumníci snažili najít.

Výbuchy supernov, které zhroutily hvězdy, je ve skutečnosti vytlačily do mezihvězdného prostoru. Výzkumníci zjistili, že 30 % těchto pozůstatků hvězd bylo z galaxie úplně vyloučeno, podle studie zveřejněné v posledním čísle časopisu. Měsíční oznámení Královské astronomické společnosti.

Výzkumný tým byl schopen určit, kde přežívají zbytky hvězd v naší galaxii a kolem ní obnovením životního cyklu starověkých hvězd.

„Jedním z problémů s hledáním těchto starověkých objektů je, že jsme až dosud neměli ponětí, kde hledat,“ řekl spoluautor studie Peter Tuthill, profesor na Fyzikální škole a ředitel Sydney Institute for Astronomy na univerzitě. ze Sydney. V Austrálii, v prohlášení.

Nejstarší neutronové hvězdy a černé díry vznikly, když byla galaxie mladší a tvarovala se jinak, a poté zažila složité změny trvající miliardy let. Byla to velká práce modelovat tohle všechno, najít je. Bylo to jako snažit se najít legendární sloní hrobku. Kosti těchto vzácných hmotných hvězd musely být přítomny, ale zdálo se, že se samy zatemňují v temnotě.“

Výzkumníci čelili mnoha výzvám, když se pokoušeli vysledovat kroky a násilné smrtelné bolesti starověkých hvězd. Když hvězda exploduje v supernově, dostane „kopanec“.

Ve svém prohlášení uvedl hlavní autor studie David Sweeney, doktorand na univerzitě Sydney’s Sydney Institute of Astronomy.

Ani znalost velikosti nestačila. Tým musel také modelovat, jak by se hvězdy a oběžné dráhy, na které by mohly vstoupit, chovaly po zkušenosti se supernovou. Nedošlo ani k žádnému tření, které by zpomalilo rychlost zbytků hvězd.

„Téměř všechny pozůstatky, které se kdy vytvořily, jsou stále tam, klouzají jako duchové mezihvězdným prostorem,“ řekl Sweeney.

Nová mapa zahrnuje místa, kde se v Mléčné dráze zrodily hvězdy, kde explodovaly a kde nakonec spočívají.

Porovnání současného vzhledu Mléčné dráhy s novým modelem jejích hvězdných výbuchů ukazuje markantní rozdíly. Zdá se, že charakteristická spirální ramena galaxie mizí pod všemi kopy, které odplavuje supernova.

„Galaktické podsvětí“ se také zdá delší a vyboulenější než Mléčná dráha, protože kopy supernovy zatlačily zbytek do jakési formace halo kolem galaxie.

„Byl to obrovský šok,“ uvedl v prohlášení spoluautor studie doktor Sanjib Sharma, vědecký pracovník na univerzitě v Sydney. „Každý den pracuji s obrázky galaxie viditelné, jak ji známe dnes, a očekával jsem, že podsvětí galaxie bude velmi odlišné, ale podobné širokými tahy. Neočekával jsem tak drastickou změnu tvaru.“

Výzkumný tým odhadl, že hvězdní duchové se mohou pohybovat relativně blízko našeho Slunce, astronomicky řečeno.

„Statisticky by náš nejbližší zbytek měl být jen 65 světelných let daleko: zhruba na našem dvorku, pokud jde o galaxie,“ řekl Tuthill.

Mapa umožní vědcům identifikovat jednotlivé pozůstatky, aby se dozvěděli více o galaktickém vývoji a hvězdné časové ose.

„Teď, když víme, kde hledat, vyvíjíme techniky, které hledat,“ řekl Sweeney. „Vsadím se, že ‚galaktické podsvětí‘ nezůstane zahaleno tajemstvím mnohem déle.“