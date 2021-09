Nintendo zrušilo nádherného ručně kresleného herního průvodce Kickstarter

obrázek : ručně kreslenou herní průvodce

ručně kreslenou herní průvodce Stvořitel Philip Summers Chápu, že vydávání skvělých průvodců ve stylu Nintendo storybook na Kickstarter je legální rizikoAle bylo to riziko, které byl ochoten podstoupit. když nalijete Všechna velká umělecká díla neoficiální ho Metroid, Contra, Ninja Gaiden A legenda o zeldě stopy, vidíte proč.

The Kickstarter Pro projekt ukázal Kolekce nádherných plnobarevných scénářů navržených tak, aby provedla hráče složitými misemi a cíli každé odlišné hry. Podle Summersové bylo záměrem těchto průvodců replikovat pocit procházení dobrým herním průvodcem v dětství se vším obdivem a podívanou, která k tomu patřila.

Ale zatímco herní průvodci vypadají naprosto úžasně – A byl to obrovský hit na Kickstarteru, kde to udělalo splashViz 300 000 $ – Projekt byl nyní zrušen, s laskavým svolením Nintendo.

V nedávné aktualizaci Summers sdílel ponuré zprávy, že knihy se již nedostanou do výroby.

“Dnes v noci jsem zapojil ručně kreslené herní průvodce Kickstarter. Ano, přesně proto si to myslíte,” řekl v aktualizaci na Kickstarteru. „Doufal jsem, že dokážu úspěšně obejít jakýkoli právní problém, ale bohužel se mi to nepodařilo.“

Pro fanoušky projektu je to velký problém – ale Summers říká, že je za tuto zkušenost stále vděčný.

„Samozřejmě jsem zklamaný, ale naprosto chápu, proč se to stalo,“ vysvětlil. „To je v pořádku. Nezlobím se.“

Prozatím budou všechny požadavky na herní průvodce zrušeny, ačkoli Summers říká, že „v příštích dnech“ zjistí, zda je projekt skutečně mrtvý. Podpůrci mohou brzy očekávat e -mail se zrušením, pokud jej ještě nemají, a všechny peníze vám budou vráceny prostřednictvím vaší platební metody.

Je to opravdu neuspokojivý vývoj událostí.

Zatímco tito herní průvodci budou mít vždy problémy s IP Nintendo je proslulé tím, že přísně chrání svůj majetekKaždá kniha je přepychovým uměleckým dílem, které vzniklo po namáhavých hodinách práce. Summersův talent a vášeň je patrný na každé stránce a upřímně řečeno, jeho herní průvodci vypadají mnohem lépe než cokoli jiného na trhu.

Doufejme, že Summers bude stále schopen tyto průvodce určitým způsobem produkovat, ať už prostřednictvím oficiálních kanálů nebo úplného přepracování projektu.

tyto ručně kreslenou herní průvodce Zaslouží si svůj čas na slunci a místo na všech našich pultech, bez ohledu na snahu Nintenda projekt zničit.

Tento příběh se původně objevil na Kotaku Australia.