Fanoušci GTA 6 se obracejí na analýzu opalovacích krémů ve hře

Možná jste viděli nový Grand Theft Auto VI Traktor Několikrát od jeho vydání v prosinci 2023. A možná jsem ho jednou nebo dvakrát pozastavil, abych zjistil podrobnosti. Ale vsadím se, že většina z vás si nesedla a nestrávila pár hodin zkoumáním a psaním zprávy o 1500 slovech o opalovacím krému viděném ve zlomku sekundy videa. Traktor. Ale pokud něco takového chcete, nebojte se, někdo to udělal za vás.

Pokud čtete Kotaku.comPředpokládám, že to už víte Rockové hry Konečně představil světu první oficiální trailer k filmu GTA 6 Minulý měsíc. Trailer byl zveřejněn s předstihem Po menším úniku Ukázalo se to velmi podrobně Digitální zábava pro Miamidokončit s výstředníKrokodýli, zločinci a sportovní auta. Vypadá to opravdu dobře! Sledoval jsem to několikrát a vypadá to, že ostatní také, soudě podle počtu zhlédnutí na YouTube.

Pamatuje si ale někdo na osobu, která natírala opalovací krém na ženu v bikinách? Na značce 21 sekund?

Rockové hry

3. ledna Jako předtím počítačové hry, Uživatel redditu ficerc zveřejnil a Zpráva o více než 1500 slovech JTA com.subreddit Věnují se předvedení veškerého výzkumu, který provedli ohledně tohoto krátkodobého opalovacího krému. Konkrétně chtěl ficerc znát úroveň slunečního ochranného faktoru (SPF) opalovacího krému uvedeného v upoutávce.

K tomu určili barvu kůže NPC pomocí různých metod, včetně von Luschanovy barevné škály a některé matematiky. Ale to nestačilo. Rozhodnutí, jakou úroveň ochranného slunečního faktoru (SPF) použít, závisí nejen na tónu vaší pokožky, ale také na faktorech, jako je doba, po kterou budete na slunci. Ficerc tedy použil mapy a stíny k určení denní doby, kdy bychom viděli nanášení opalovacího krému, přičemž vzal v úvahu počet zbývajících hodin slunečního záření a – s použitím více dat a výzkumu – určil maximální množství slunečního času, které by NPC mohla mít. . Očekávejte ten den.

Koneckonců, za předpokladu, že NPC zobrazený v upoutávce je někdo, kdo dodržuje všechny doporučené pokyny, Viserk zjistil, že sluneční ochranný faktor (SPF) v opalovacích krémech používaných v… GTA 6 Trailer byl pravděpodobně mezi 8-14. Konečně na to všichni můžeme přestat myslet a jít dál ve svém životě.

Aby bylo jasno: ficercův příspěvek je nejen velmi podrobný, ale také velmi vtipný. To je pravděpodobně vtip do extrému. Po léta a roky, JTA Fanoušci jsou prezentováni jako pacienti, kteří budou intenzivně analyzovat a dokumentovat každý snímek obrazovky nebo video, které Rockstar vydá. Dokonce jsme viděli i věrné fanoušky Znovu vytvořte mapy pro JTA hry než budou propuštěni. Takže to vypadá, že se ficerc baví s komunitou a zároveň hledá něco dalšího k analýze GTA 6'První (a zatím jediný) trailer.

„Jak se posouváte, smutné zjištění, že to trvalo hodiny, začíná zastínit výsměch,“ reagoval na příspěvek jeden uživatel. Což…no, spravedlivé. To je vlastně hodně práce pro srandu. Ale také jsem mohl ušetřit spoustu času. Tohle je hra od Rockstaru. Takže váš ochranný sluneční faktor (SPF) je pravděpodobně pouze 69.

