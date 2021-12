Novinky Omicron a živé aktualizace Covid

Když v mnoha státech USA začaly přibývat případy Omicron, státní lídři kalkulovali svůj přístup k unavenému publiku.

Guvernér Marylandu Larry Hogan, jehož stát čelí nárůstu Vedl ho k rozšíření kapacity nemocnice a omezení elektivních operacíNebude vyžadovat žádné odstávky ani oprávnění. Pan Hogan v „Fox News Sunday“ řekl, že stát se „snaží udělat vše, co může“, aby očkoval zbytek svého státu – s výjimkou více států. „Neočekáváme vůbec žádné odstávky,“ řekl. „Nepřemýšlíme o tom.“

„Řekl bych, že v příštích několika dnech bude Omicron dominantní alternativou v našem státě,“ řekl pan Hogan, ale eskalace státu je znepokojivá.

Průměrný sedmidenní cyklus v Marylandu je 1 340 za den. „Očekáváme, že během příštích tří až pěti týdnů dojde k možná nejhoršímu nárůstu, jaký jsme v našich nemocnicích za celou dobu krize viděli,“ dodal.

Guvernér New Jersey Phil Murphy také bojuje s nárůstem případů Covid a překročením počtu hospitalizací, které jsou stále typu Delta.

„Pokaždé, když si myslíte, že to dostanete, dojde k obratu, který neočekáváte,“ řekl pan Murphy na „Fox News Sunday“. Dodal: „Je to neúprosné. Je tu obrovské množství únavy, jak souvisí s tímto virem.“

Řekl, že i když je vypnutí nepravděpodobné, není zcela vyloučeno. „Musíte to nechat na stole, ale já to nevidím,“ řekl s odkazem na silně proočkovanou populaci ve státě, včetně těch, kteří dostali posilovací dávku. „Jakkoli jsou stresující, do značné míry akceptují, co musíte udělat, abyste to zrušili – a alespoň si myslíme, že to pro nás bude fungovat.“

nejvíce 70 procent populace New Jersey Jsou plně očkovaní, podle databáze Times, která je řadí na přední místa v očkování. Počet případů se v posledních týdnech zdvojnásobil, přičemž New Jersey hlásí sedmidenní klouzavý průměr asi 5 500 případů denně. Pane Murphy nebyl dodržen Guvernérka New Yorku Cathy Hochhol při provádění nejnovějšího mandátu pro masky řekla, že to v té době nebylo nutné. Ale řekl, že by to stále byla možnost.

Guvernér Colorada Jared Polis v neděli vyjádřil opatrný optimismus ohledně počtu koronavirů ve svém státě s odkazem na bezplatný domácí testovací program a vakcíny.

V sobotu stát Colorado oznámil a Sedmidenní cirkulace je asi 1500 případů denně, což je méně než listopadová čísla. Pan Polis potvrdil, že by neuvalil mandát na maskování, což by podle něj mělo být na místních úředníkech.

„Máme mnohem méně hospitalizací než před několika týdny,“ řekl pan Polis v pořadu „Meet the Press“ NBC.

Uvedl pandemickou únavu jako důvod, proč se prozatím vyhýbat restriktivnějším opatřením, a řekl, že vakcíny by stačily k tomu, aby alternativu udržely na uzdě. „Lidé nereagují dobře na toto neustálé prostředí strachu po dobu dvou let,“ řekl pan Polis. „Tři dávky vakcíny jsou velmi účinné a ruší všechna rizika, kterým byste mohli čelit,“ dodal.

Dr. Anthony Fauci, hlavní poradce Bidenovy administrativy, se postavil proti Covidu. „Vím, že je to rozhodně mnohem větší krize než u neočkovaných. Ale kromě vakcíny existují i ​​jiné nástroje a nošení roušky doplňuje ochranu, kterou vakcína poskytuje, a posiluje,“ řekl v neděli v pořadu This Week stanice ABC.

Vyzval i ty, kteří byli očkováni, aby pravidelně nosili roušky. „Nemyslím si, že byste měli být v pozici, že když se necháte očkovat, nemusíte se bát nosit masku,“ řekl.