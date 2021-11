Asteroid o velikosti Eiffelovy věže míří k Zemi v prosinci

Velký asteroid dlouhý asi 330 metrů míří k Zemi počátkem prosince, uvádí sledování asteroidů NASA.

dabovaný 4660 Nereus , neboli 1982 decibelů, má tento záhadný vejčitý asteroid velikost, díky které je vyšší než Eiffelova věž a asi dvakrát větší než Washingtonův monument. Ta má proletět vedle planety 11. prosince ve vzdálenosti asi 3,9 milionu km a rychlostí 6,578 km/s. Pro srovnání, vzdálenost mezi Zemí a Měsícem je asi 385 000 km. Jako takový, navzdory jeho klasifikaci jako potenciálně nebezpečný asteroid (PHA) kvůli jeho velikosti a blízkosti k Zemi, se zdá nepravděpodobné, že by představoval hrozbu pro planetu.

To je štěstí, protože srážka asteroidu této velikosti může být zničující.

Ale to, co odlišuje Nereus od ostatních asteroidů, není jeho velikost nebo potenciál způsobit planetární dopad, ale spíše jeho schopnost prozkoumat.

Jako asteroid třídy Apollo se Nereus na oběžné dráze často umisťuje blízko Země. Ve skutečnosti je jeho orbitální rezonance asi 2 : 1. To znamená, že průzkumná mise asteroidu je velmi proveditelná.

Ilustrace asteroidu (poděkování: Wikimedia Commons)

Vědci dali hypotetické průzkumné misi na Nereus delta-v (míra různých hodnot a faktorů, které určují, jak obtížné je správně manévrovat s kosmickou lodí během vzletu a/nebo přistání) asi 5 km/s. To je důležité, protože delta-v Měsíce je asi 6 km/s. Ve skutečnosti v roce 2000 NASA klasifikovala Nereus jako a Jedna z nejnižších hodnot delta-v z objektů v blízkosti Země.

Protože delta-v lze použít jako určitý rozpočet při určování toho, kolik energie a paliva je potřeba pro určitý úkol, nižší delta-v znamená levnější a jednodušší úkol, protože může znamenat, že je potřeba méně.

V současnosti nejsou známy žádné mise, které by byly připraveny prozkoumat Nereus, ale dříve se o nich uvažovalo. Za cíle byly považovány jak robotická mise NASA Rendezvous-Shoemaker (NEAR), tak japonská mise Hayabusa Nereus, ale obě nakonec zvolily jiné možnosti.

Pro mnohé je však stále atraktivním cílem.

Asteroid 12 se má v příštích desetiletích znovu vrátit, ale k jeho nejbližšímu přiblížení dojde 14. února 2060, kdy bude vzdálen necelých 1,2 milionu km.

Podle NASA, Pokud je spuštěna mise Letos to bude trvat 426-146 dní, i když tentokrát bude delta-v asi 10,37 km/s, o něco více, než když raketa startovala na nízkou oběžnou dráhu.

Průzkum asteroidů je hlavní oblastí astronomie a mnoho vesmírných agentur vyjádřilo zájem o průzkum mnoha velkých objektů ve sluneční soustavě.

V říjnu oznámily plány Spojené arabské emiráty Nová mise k průzkumu asteroidů A být první arabskou zemí, která úspěšně přistála s kosmickou lodí na asteroidu.

Původně byl start naplánován na rok 2028 se sedmiletým vývojovým obdobím pro kosmickou loď, během mise SAE prozkoumají Venuši a sedm asteroidů, což vyvrcholí plánovaným přistáním na stejném asteroidu v roce 2033 o pět let později. výlet.

Na asteroidech v minulosti přistály tři země a mnohé je vidí jako potenciální zdroje pro budoucí těžební operace, protože tyto asteroidy by mohly být bohaté na suroviny.

Ve skutečnosti není Nereus výjimkou, protože jeho spektrální typ naznačuje, že s největší pravděpodobností obsahuje kobalt, nikl a železo.

Bez ohledu na potenciál se mnozí oprávněně obávají nebezpečí blízkozemních asteroidů, protože dopady mohou být zničující a lidstvo v současnosti postrádá vhodné prostředky, jak se proti nim bránit.

Jedním ze způsobů, jak zastavit potenciální dopad asteroidu, je použít vychýlení, což znamená vystřelit něco, co mírně pozmění dráhu asteroidu.

Z laického pohledu to znamená prorazit asteroid střelou dostatečně rychle, aby změnila směr o zlomek procenta.

Zvažovala se však i další opatření, jako je narušení, tedy zničení asteroidu, ale v tuto chvíli zůstávají tyto akce hypotetické.