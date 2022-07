Asghar Farhadi poprvé mluví o obviněních z plagiátorství ‚Hero‘ – Deadline

Pokud tisková konference poroty k 75Desátý Vydání filmového festivalu v Cannes je vše, čím musíme projít, v příštích několika týdnech nás čeká skvělé turné po Croisette.

Íránský režisér Asghar Farhadi poprvé promluvil o žalobě za plagiátorství, kterou proti němu vznesl jeho bývalý student filmu Azadeh Masihzadeh, který ho obvinil z plagiátorství nápadu vítěze Cannes v loňském roce. Hrdina. Masihzadeh tvrdí, že dvojnásobná oscarová režisérka vzala nápad přímo z jejího dokumentu z roku 2018 Všichni vítězové, všichni poražení.

Režisér, který byl původně uznán vinným, v současné době čeká, zda budou důkazy proti němu zpochybněny nebo znovu přezkoumány, a trvá na tom, že nepravdivé informace šíří různé zpravodajské zdroje.

„Nikdy jsem přímo o tomto problému nemluvil,“ řekl Al-Fahradi na úterní tiskové konferenci. „Tento dokument jsem viděl na workshopu a mluvil o tom se studentem, ale mnohem později jsem film natočil. Hrdina Nelze to považovat za prostředek plagiátorství. v HrdinaTo, co je ve filmu, je něco úplně jiného, ​​než co je v dokumentu. Musíme zjistit, proč někteří novináři zveřejňují tyto nesprávné informace.“

Režisér dodal: „To, co děláme, je, že točíme celovečerní filmy a to, co jsem udělal ve svém filmu Hrdina Nesouvisí to s prací v dílně, kterou jsem právě zmínil. Byl založen na aktuální události, takže tento dokument a tento film jsou založeny na události, která se stala dva roky před workshopem. Když je událost zorganizována a pokryta tiskem, stane se veřejně známou a můžete si s ní dělat, co chcete. O události můžete napsat příběh nebo natočit film. Můžete vyhledávat informace o této události. Hrdina Je to jen jedno vysvětlení této události.“

Po Masihzadehově žalobě Farhadi podal žalobu pro pomluvu, ve které uvedl, že existují „nedostatečné důkazy“ na podporu těchto obvinění. Pokud bude odsouzena, mohla by dostat až dva roky vězení plus 75 ran bičem, vzhledem k tomu, že tělesné tresty jsou stále součástí íránského trestního systému.

Když byl přímo dotázán na jeho pocity ohledně druhu trestu, který by mohl čelit, Farhadi se otázce vyhýbal.

„Je to velmi dlouhý proces, který zjevně vytvořil určitou dávku špatného pocitu, ale film nebyl založen na dokumentu, spíše byl podán návrh na rozdělení zisku z filmu mezi nás,“ řekl. „Myslím, že se to nepochybně vyčistí a je mi líto, že se mi z toho udělalo tak špatně.“

Hrdina Sleduje příběh muže, který při dočasném propuštění z vězení objeví měšec zlatých mincí. Ale poté, co si získal pozornost pro svou roztomilou povahu, policie věří, že lže.

Celá porota pro letošní ročník, které předsedá Titan Hvězda Vincent Lyndon s Rebeccou Hall, Naomi Rapace, Jeffem Nicholsem a Joachimem Trierem tam byla, aby odpovídala na otázky v paláci před oficiálním zahájením festivalu dnes večer.

Na otázku, zda festival svým výběrem dělá dost pro řešení genderové rovnosti a rasové rozmanitosti, Hall zavtipkoval: „Myslím, že porotu vybrali dobře,“ což vyvolalo smích v místnosti.

„Myslím, že je to plošně probíhající práce,“ řekl Hall. Způsob, jakým se s tím vyrovnáváme, jak se s těmito potřebami vyrovnáváme, je třeba řešit i na místní úrovni. Nejde jen o festivaly nebo veřejné situace. Je to o posádkách, je to o každém detailu toho, co jde do průmyslu jako celku, a hodně z toho má co do činění se vzdělávacím dosahem a pomocí dostat lidi, kteří se těmito dveřmi nemohou dostat, a myslím, že jsme v lepší místo, než jsme byli my, ale nemyslím si, že je konec.“

Když se Nichols zeptal na to, jak zobrazení na obrazovce ovlivňuje verdikt poroty o titulech, které sledují, řekl, že „sdílené příběhy jsou vrozeně lidské“.

„Myslím, že naším úkolem je reagovat na tyto příběhy jako lidské bytosti a přijmout pocity, které dostávají, a posoudit, jak nás ovlivňují,“ řekl. „Nedovedu si představit, že by porota tak rozmanitá, přemýšlivá a inteligentní, jako je tento orgán, nezapadla na každé téma, se kterým lidstvo zápasí.“