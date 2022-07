Wimbledon 2022, Cameron Nouri porazila Davida Goffina, Anase Jabera, Tatianu Mariovou, výsledky, skóre, zprávy, semifinále, video, nejdůležitější momenty

Anas Jaber se stala první Arabkou, která si zarezervovala místo v posledních čtyřech grandslamových turnajích ve fantastickém dni plném vzrušení ve Wimbledonu.

Novak Djokovič porazil italského desátého nasazeného Yannicka Senera 5-7, 2-6, 6-3, 6-2, 6-2 a po sedmé v kariéře se dostal z dvousetového manka a dostal se do semifinále.

Utká se s britským Srbem Cameronem Norriem, který také potřeboval pět setů, aby překonal Belgičana Davida Goffina 3-6, 7-5, 2-6, 6-3, 7-5.

Tunisan Jaber, druhý nasazený na světě, porazil Marii Božkovou 3-6, 6-1, 6-1. Příště se utká s blízkou přítelkyní a matkou dvou dětí Tatianou Marií, která porazila nenasazenou Němku Julie Niemeyerovou 4-6, 6-2, 7-5.

Devátý Nouri porazil 58. Goffina a poprvé skončil čtvrtý na čtyřech slamech.

Levoruký Nouri řekl, že se na začátku zápasu trápil a přiznal, že byl nucen kopat hlouběji.

„Všechno to byl jen adrenalin, používat nohy a snažit se dát míč na hřiště a překročit čáru je v pohodě,“ řekl.

Nouri, která je první britskou hráčkou, která se dostala do semifinále Wimbledonu od Andyho Murrayho v roce 2016, řekla, že ji vezme mezi nejlepšího nasazeného Djokoviče.

Výsledek byl těžký pro Goffina, který se při svém posledním vystoupení ve Wimbledonu v roce 2019 dostal do čtvrtfinále.

Belgičan měl více vítězů, 49 ku 38, a získal více bodů, když předčil Nouriho o 151 bodů.

Jabeur, 15 nejlepších nasazených do čtvrtfinále žen, se opět utkala o nejlepší nasazenou 66 Bozkovou z České republiky.

A Tunisan dvakrát brejkl, prohrál první set, ale pak prohrál pouze ve dvou zápasech proti autoritě a vyhrál 3-6, 6-1, 6-1.

Jaber popsal svou semifinalistku Marii jako „společnici na grilování“.

„Bude těžké hrát,“ řekla, „je to skvělá kamarádka.“ „Jsem opravdu šťastný, že je v semifinále – podívejte se na ni teď, po dvou dětech je v semifinále. A je to úžasný příběh.“

Čtyřiatřicetiletá Maria, která si v předchozím kole proti Jeleně Ostapenkové zachránila dva mečboly, debutovala na grandslamu v roce 2007 a před letošním Wimbledonem se na grandslamu nikdy nedostala přes třetí kolo.

Němka Tatiana Maria slaví po porážce Němky Julie Niemeyerové během čtvrtfinálového zápasu ženské dvouhry. Zdroj: Agence France-Presse

„Mám husí kůži po celém těle,“ řekla světová 103, která se před necelým rokem vrátila z mateřské dovolené.

„Moje dvě holčičky, je to sen žít tohle se svojí rodinou, žít tohle s mojí holkou. Skoro před rokem jsem se narodil, je to šílené.“

„Jsem v semifinále Wimbledonu, je to šílené, ale pořád jsem moje máma. Pak tam půjdu a uvidím své děti a budu dělat to samé, co dělám každý den.“ Chci jí přebalit, chci říct, že je to normální.“

Zbývající čtvrtfinálové zápasy se hrají ve středu.

V soutěži mužů se Rafael Nadal utká s Američanem Taylorem Fritzem, zatímco Nick Kyrgios se utká s Chilanem Christianem Garinem.

Simona Halepová, šampionka z roku 2019, čelí Američance Amandě Anisimové, zatímco Agla Tomljanovicová čelí Eleně Rybakinové.