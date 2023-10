Arsenal vs Tottenham: Statistiky a taktika za působivým začátkem Premier League u soupeřů | fotbalové zprávy

První severolondýnské derby sezony se na Emirates Stadium odehraje v neděli živě na Sky Sports a vzhledem k tomu, že oba týmy jsou aktuálně v první čtyřce, jde o jedno z nejočekávanějších setkání obou rivalů za poslední roky.

Arsenal i Tottenham jsou v této sezóně v Premier League neporaženy a pod novým manažerem Ange Postecoglou vypadá Tottenham, jako by mohl bojovat o čtvrté místo a možná i o titul.

Arsenal je také v dobré formě po výrazně zlepšené sezóně pod vedením Mikela Artety, která vyústila v návrat do Ligy mistrů poprvé po šesti letech a boj o titul s Manchesterem City.

Když porovnáte oba týmy v této sezóně, je snadné pochopit, proč patří mezi přední.

Oba rádi kontrolují míč a ve třetí třetině soupeře hrají vysoko v poli. Existují však rozdíly.

Tottenham raději na soupeře tvrdě tlačí a pouze Manchester United má v letošní sezóně vyšší počet obratů v Premier League. Také pouze Everton a Bournemouth vyvinuly v poslední třetině větší tlak než Tottenham, ve srovnání s Arsenalem, který skončil až desátý.

Důvodem, proč je pressing Arsenalu o něco nižší, je jeho tendence dominovat míči. Gunners zatím v této sezóně provedli 30 konstruktivních útoků (série 10 a více přihrávek, které končí střelou nebo dotykem uvnitř pokutového území), celkově lepší než Manchester City.

Tottenham má pestřejší přístup, v této sezóně obsadil čtvrté místo v konstruktivních útocích i přímých útocích.

Pořadí Arsenalu a Tottenhamu v letošní sezóně anglické Premier League Statistiky pro každý zápas Snímky obrazovky Doteky vs. Box % doteků v poslední třetině Vlastní % přechází na konečné třetí místo Vysoká míra obratu Stavební útoky Přímé útoky Tlak v závěrečné třetině Arzenál 15.6 (7. v Premier League) 37,4 (čtvrtý) 32,3 % (11.) 66,3 % (třetí) 51,4 % (první) 43 (šestý) 30 (II) 5 (XIV) 298 (desátý) Tottenham 20.2 (první) 43,4 (první) 31,3 % (sekunda) 61,4 % (pátý) 44,4 % (třetí) 56 (II) 21 (4.) 13 (IV) 422 (III)

V této sezóně se zdá, že byli povzbuzeni Postecoglouovým agresivním a útočným stylem fotbalu. S pěti hlavními trofejemi za pouhé dvě sezóny jako manažer Celticu byl Australanův důrazný styl založený na držení míče zjevením na sever od hranic.

Ve srovnání s několika posledními sezónami pod vedením Antonia Conteho nyní Tottenham v poslední třetině průměruje více střel, doteků do pokutového území soupeře, držení míče, vysoké střídání a tlaky. Byl to významný odklon od toho, co mnozí považovali za Conteho negativní taktiku v předchozích letech.

Odegaard vs Maddison

Zářící světlo v Postecoglouově Tottenhamu v této sezóně je James Maddison.

Maddison, která letos v létě podepsala smlouvu na 40 milionů liber, udělala skvělý start do života v Tottenhamu a byla vyhlášena hráčem měsíce Premier League za srpen.

Anglický reprezentant se v neděli utká s kapitánem Arsenalu Martinem Odegaardem a bitva mezi nimi ve středu pole bude klíčová při rozhodování o tom, kdo získá právo chlubit se v severním Londýně.

Maddison má v této sezóně nejvíce asistencí a vytvořil pro Tottenham nejvíce šancí. Žádný hráč v Premier League neudělal tolik úderných tahů.

Ačkoli není Odegaard tak kreativní jako Maddison, stále je v této sezóně jedním z nejlepších střelců Arsenalu v Premier League, ale jeho 70 tlaků v poslední třetině a 23 tlaků, které vedly k obratům, jsou pro klub nejvíce.

S Maddison ve špičkové formě budou fanoušci Tottenhamu snít o prvním vítězství v Premier League na Emirates Stadium od listopadu 2010.

Nicméně v konfrontaci dvou vyrovnaných týmů, ať už to dopadne jakkoliv, to bude určitě skvělé střetnutí.

