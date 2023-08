Kde můžete sledovat „Oppenheimer“ v epickém 70mm formátu IMAX

„Vynaložili jsme hodně úsilí na natočení filmu tak, abychom jej mohli přenést na tak velká plátna,“ řekl režisér Christopher Nolan. Associated Press . „Je to opravdu skvělý způsob, jak lidem poskytnout zážitek, který nemohou získat doma.“

Pokud je vaším největším problémem velikost obrazovky, jakýkoli monitor značky Imax by měl být pravděpodobně větší než standardní monitor, i když ne všechny monitory Imax jsou stejné. (Zástupce společnosti Imax doporučil kontaktovat divadlo, pokud máte dotazy ohledně velikosti obrazovky; The Post obvolal každé divadlo Imax v D.C. a sehnal jednu osobu, v AMC Georgetown, která může pouze potvrdit, že obrazovka Imax je „opravdu velká“.)

Pro největší výstavu v této oblasti jděte do Udvar-Hazy Center of Air and Space Museum of Northern Virginia, kde uvidíte tvář Cilliana Murphyho o výšce 6 pater.