Neeraj Chopra obsadil první místo v Lausanne Diamond Championship 2023 hodem 87,66 metru

Zlatý medailista z olympijských her v Tokiu Neeraj Chopra Svůj návrat po zranění oznámil vítězstvím ve své druhé Diamantové lize v řadě v této sezóně, když ho v pátek porazil na kurtu světové třídy 87,66 m v Lausanne. Poté, co ho svalové napětí donutilo vynechat 4. června FBK Games v nizozemském Hengelu a 13. června Paavo Nurmi Games ve finském Turku, Chopra svůj první pokus minul, protože Němec Julian Weber se dostal do brzkého vedení 86,20 m. . Házet.

Olympijský vítěz Neeraj Chopra (World Athletics Twitter)

{{^ userSubscribe}} {{/ userSubscribe}}

{{^ userSubscribe}} {{/ userSubscribe}}

Chopra trefil zpět hodem 83,52 m na třetí místo a na třetí jamce předjel Čecha Jakoba Vadelice na druhého s perfektními 85,04 m. Avšak až při svém pátém a předposledním pokusu Indián, známý produkcí velkých hodů na začátku, našel dostatek rezerv, aby katapultoval oštěp do 87,66 ma klisnu na první místo.

Přestože Weber a Jakob Vadelic z České republiky předvedli ve svých posledních pokusech své nejlepší hody v noci – Weber zaznamenal 87,03 m, zatímco Vadelic dosáhl 86,13 m – Chopraův nejlepší výkon se ukázal jako nepřekonatelný. Nakonec byl jeho výsledek působivý, 83,52, 85,04, x, 87,66, 84,15.

Vítězství je pro Chopra druhé v Diamantové lize v této sezóně poté, co vyhrál úvodní Diamantovou ligu v Dauhá 5. května a přichází v devítičlenném poli, které zahrnuje mistra světa (Anderson Peters), nejlepší vrhač sezóny (Vadlegish, 89,51 m) a rekordman Standard (Keshorn Walcott, 90,16 m). Šest z devíti soutěžících dosáhlo alespoň jednoho hodu 85 metrů už před vstupem na kurt v Lausanne, tři z nich – včetně Chopry – přesáhli 88 metrů. V noci, na které záleželo, se 87,66 m ukázalo jako dostatečné.

{{^ userSubscribe}} {{/ userSubscribe}}

{{^ userSubscribe}} {{/ userSubscribe}}

Mezitím druhý Ind v soutěži, skokan do dálky Murali Srishankar, skončil pátý s nejlepším skokem 7,88 m. Na prvním místě se umístil LaQuan Nairn z Baham s 8,11 metru, zatímco Řek Miltiades Tintoglou s 8,07 metru. První trojku doplnil Japonec Yuki Hashioka (7,98 m).